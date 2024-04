LIVE Amstel Gold Race 2024 in DIRETTA: tutti contro Van der Poel, l’Italia spera in Bagioli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’edizione numero 58 dell’Amstel Gold Race! Torna prepotentemente protagonista la Corsa della Birra, che ci porta nel periodo delle corse delle Ardenne. Quella olandese è ‘solo’ la prima portata che ci porteranno ad emozionarci con Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi nel corso della prossima settimana.

Per questa edizione si è scelto di ricalcare in maniera identica il percorso del 2023. Gara durissima con 33 muri da percorrere in totale, il primo, il Maasberg, che arriva dopo soli 12,3 chilometri. La gara più scremarsi già dopo settanta chilomeri, dove saranno in archivio i primi sei muri. Una fase centrale abbastanza nervosa, con altre undici salitelle da affrontare, poi si passa su Sibbergrubbe e per la prima volta sul Cauberg, dove segue la linea di arrivo. Inizia un percorso di 63 chilometri con Geulhemmerberg, Keerderberg e Bemelerberg in rapida successione, una decina di chilometri di respiro e ci saranno sei muri concentrati in 23 chilometri tra cui spicca il Kruisberg. Altro passaggio sul Cauberg prima dell’arrivo dove mancheranno 15 chilometri: Geulhemmerberh, Bemelerberg e un ultimo chilometro verso Valkenburg in salita.

Un uomo solo al comando per questa corsa: Mathieu van der Poel. Il campione del mondo della Alpecin-Deceuninck ha impressionato per il modo in cui si è preso la Parigi-Roubaix e anche oggi sarà il favorito d’obbligo. Tom Pidcock (Ineos-Grenadiers) proverà a mettergli i bastoni fra le ruote, così come la coppia Fred Wright-Pello Bilbao della Bahrain-Victorious, o Juan Ayuso (UAE Team Emirates), che proverà a fare le veci di Tadej Pogacar, e Richard Carapaz (EF Education-Easypost). L’Italia può avere chance con Andrea Bagioli, ma è da valutare la sua posizione in Lidl-Trek vista la partecipazione anche di Mattias Skjelmose.

Il via dell'edizione numero 58 dell'Amstel Gold Race verrà dato alle ore 10.45