LIVE Francia-Italia, Sei Nazioni rugby femminile 2024 in DIRETTA: le azzurre sognano il colpaccio

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Francia-Italia, match valido per la terza giornata del Sei Nazioni di rugby femminile 2024. Il cammino delle azzurre continua, l’obiettivo resta il terzo posto che consentirebbe la qualificazione ai prossimi Mondiali.

Inizio dai due volti per l’Italia che, dopo aver perso malamente il match inaugurale contro la corazzata dell’Inghilterra (0-48), si è ripresa alla grande contro l’Irlanda (27-21). Le azzurre occupano al momento il quarto posto, ma con una partita in meno rispetto al resto delle squadre, il terzo posto finale, che garantirebbe di qualificarsi di diritto alla prossima Coppa del Mondo è più che alla portata. La Francia è obiettivamente di un’altra dimensione, le transalpine occupano la seconda posizione in classifica con 9 punti e 2 successi e sono le uniche a poter impensierire le inglesi per la vittoria finale del titolo. Queste due formazioni si sono affrontate dieci volte in passato, le francesi sono avanti 8-2 negli scontri diretti con l’ultima vittoria azzurra risalente al settembre del 2022. Le transalpine partiranno con tutti i favori del pronostico, ma le azzurre hanno dimostrato di avere le capacità tecniche per potersi esprimere ad alti livelli, sognare non costa nulla!

FORMAZIONI UFFICIALI:

FRANCIA: 15 Émelie Boulard, 14 Marine Ménager, 13 Nassira Konde, 12 Gabrielle Vernier, 11 Mélissande Llorens, 10 Lina Queyroi, 9 Pauline Bourdon-Sansus; 1 Annaëlle Deshaye, 2 Agathe Sochat, 3 Assia Khalfaoui, 4 Manae Feleu, 5 Madoussou Fall, 6 Charlotte Escudero, 7 Emeline Gros, 8 Romane Ménager.

ITALIA: 15 Vittoria Ostuni Minuzzi; 14 Aura Muzzo, 13 Beatrice Rigoni, 12 Emma Stevanin, 11 Alyssa D’Incà; 10 Veronica Madia, 9 Sofia Stefan; 1 Gaia Maris, 2 Vittoria Vecchini, 3 Sara Seye, 4 Valeria Fedrighi, 5 Giordana Duca, 6 Sara Tounesi, 7 Isabella Locatelli, 8 Ilaria Arrighetti.

