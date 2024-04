LIVE Motocross, GP Trento MXGP 2024 in DIRETTA: tutti contro Prado

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Motocross MXGP, GP Trento 2024

Nella gara di qualifica della MXGP, Romain Febvre prende subito il comando, partendo velocemente e facendosi strada tra i suoi avversari per assicurarsi la prima posizione, che non abbandonerà più. Jorge Prado, che era partito subito dietro a lui, è costretto a una sosta ai box a causa della perdita della sella, perdendo molto tempo e chiudendo la sessione in diciassettesima posizione.

Tim Gajser, nonostante un inizio non ottimale, recupera velocemente e raggiunge Glenn Coldenhoff, secondo alla partenza, superandolo con un sorpasso impeccabile per conquistare il secondo posto. Il pilota della Fantic si classifica terzo, ottenendo così il suo miglior risultato in una qualifica fino a ora. Jeffrey Herlings, ancora influenzato dai postumi di una caduta a Riola che gli ha causato una contusione alle costole, finisce quarto. Jeremy Seewer, dopo aver risolto alcune difficoltà con la sua Kawasaki, riesce a chiudere in quinta posizione.

Inizio di gara 1 alle 14.15 mentre la gara sarà alle 17.10.