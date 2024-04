Orario Nadal-Cobolli oggi in tv, ATP Barcellona 2024: programma, canale, streaming

Seconda giornata di tabellone principale dell’ATP 500 di Barcellona ed è una giornata decisamente attesa in Catalogna: non c’è il due volte campione Carlos Alcaraz, ma c’è il ritorno in campo di Rafael Nadal, assente dai campi dal torneo di Brisbane da inizio anno. Il maiorchino affronterà il nostro Flavio Cobolli.

Nadal che quindi tornerà sul campo a lui intitolato, in un torneo che lui ha vinto ben 12 volte nella sua carriera: c’è grande curiosità nel vedere le sue condizioni dopo il lungo stop dello scorso anno per la lesione all’ileopsoas e si è fermato dopo a Brisbane per una microlacerazione muscolare a gennaio di quest’anno.

Dall’altra parte ci sarà Cobolli, per il quale l’emozione di giocare su un campo così importante contro un avversario del genere, non sarà semplice da gestire. Il romano sta facendo una stagione di grande crescita a partire dal terzo turno dell’Australian Open, passando per il quarto di finale di Delray Beach e la vittoria contro Auger-Aliassime ad Acapulco. Non ha cominciato benissimo la stagione sul rosso a Montecarlo e Marrakech, ma può crescere.

La diretta tv del match tra Rafael Nadal e Flavio Cobolli, primo turno dell’ATP 500 di Barcellona, sarà affidata a Sky Sport Tennis (dalle 10.00 alle 22.30, in alternanza con gli altri tornei) e Sky Sport Uno (dalle 10.00 alle 20.00, in alternanza con gli altri tornei), mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW e Tennis TV.

PROGRAMMA ATP 500 BARCELLONA 2024

Martedì 16 aprile – Pista Rafa Nadal



Dalle ore 11.00

Hugo Grenier (Francia, LL) – Roberto Carballes Baena (Spagna)

A seguire

Jaume Munar (Spagna) – Yoshihito Nishioka (Giappone)

A seguire

Brandon Nakashima (Stati Uniti) – Andrey Rublev (Russia, 2)

Non prima delle ore 16.00

Flavio Cobolli (Italia) – Rafael Nadal (Spagna, PR) – Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis

PROGRAMMA ATP 500 BARCELLONA 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (dalle 10.00 alle 22.30, in alternanza con gli altri tornei) e/o Sky Sport Uno (dalle 10.00 alle 20.00, in alternanza con gli altri tornei).

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta live testuale: OA Sport