Sport in tv oggi (martedì 16 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 16 aprile, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

In primo piano il tennis con ben cinque tornei di scena questa settimana e tanti italiani in campo. Di particolare impatto la sfida a Barcellona che attende Flavio Cobolli contro Rafael Nadal, che torna a giocare dopo mesi di assenza e di incertezze sul suo futuro. Sarà interessante verificare le condizioni del maiorchino e come il giovane italiano saprà affrontarlo.

Tiene banco poi l’Eurolega di basket e la Virtus Bologna è attesa all’impegno dentro-fuori contro i turchi dell’Anadolu Efes. Sarà un match molto difficile per le V nere, tutto da seguire in serata. A ora di pranzo, invece, sarà la seconda tappa del Tour of the Alps ad animare la scena e tanta salita ci sarà da affrontare per i primattori del pedale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, martedì 16 aprile, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 16 aprile

03.30 Tennistatolo, Coppa del Mondo a Macao: seconda giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

09.00 Pentathlon, Coppa del Mondo ad Ankara: qualificazioni donne

10.00 Tennis, ATP Bucarest: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Sonego vs Fonseca 1° match e inizio programma alle 10.00 italiane)

10.30 Accensione fiamma olimpica – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

10.35 Ciclismo, Tour of the Alps: seconda tappa – Diretta tv dalle 13.35 su RaiSport HD e su Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

11.00 Tennis, ATP Barcellona: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Arnaldi vs Baez 4° match e inizio programma alle 11.00; Cobolli vs Nadal 4° match e non prima delle 16.00; Bolelli/Vavassori vs Gonzalez/Molteni 2° match e inizio programma dalle 11.00)

11.00 Tennis, ATP Monaco di Baviera: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

11.30 Tennis, WTA Rouen: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo e su NOW.

(Cocciaretto vs Garcia 4° match e inizio programma dalle 11.30)

11.55 Snooker, Mondiali: qualificazioni – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

12.30 Tennis, WTA Stoccarda: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo e su NOW.

(Paolini vs Errani 1° match e inizio programma dalle 12.30)

14.30 Tiro a segno, Coppa del Mondo a Rio de Janeiro: Finale carabina 10 metri uomini – Diretta streaming sul canale ISSF.

16.00 Tiro a segno, Coppa del Mondo a Rio de Janeiro: Finale carabina 10 metri donne – Diretta streaming sul canale ISSF.

19.00 Basket, Eurolega: Maccabi Tel Aviv vs Baskonia – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.00 Basket, Eurolega: Efes Istanbul vs Virtus Bologna – Diretta tv su Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

21.00 Calcio, Champions League: Barcellona-PSG – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 252, Canale 5 (in chiaro); in streaming su NOW, Sky Go, Mediaset Infinity.

21.00 Calcio, Champions League: Borussia Dortmund-Atletico Madrid – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su NOW, SkyGo, Infinity+.

PROGRAMMA CANALE YOUTUBE OA SPORT

Martedì 16 aprile

18:25 Sprint2u con Elena Bellò: specialista degli 800 e 1500 metri. Conduce: Ferdinando Savarese su sport2u.tv

19:05 TennisMania con Luca Bottazzi: scrittore, tecnico e storico del tennis. Conduce: Dario Puppo su sport2u.tv