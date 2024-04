Orario Arnaldi-Baez oggi in tv, ATP Barcellona 2024: programma, canale, streaming

Sono due i mesi che separano Matteo Arnaldi e Sebastian Baez sulla carta d’identità. Il sanremese e il nativo di Buenos Aires si confrontano nel secondo turno dell’ATP 500 di Barcellona, che oggi propone diversi match di rilievo sui suoi conosciuti (e storici) campi.

Tra i due nessun precedente. L’italiano è arrivato al secondo turno giocando appena un’ora e neanche un set, perché ieri, sul 5-5, il francese Arthur Cazaux si è ritirato per una brutta scivolata nella quale la caviglia destra ha avuto la peggio (come ha fatto vedere poche ore dopo tramite i social). Seconda partecipazione per l’argentino a Barcellona: nel 2022 uscì subito ancora per mano di un italiano, Lorenzo Musetti.

Il match tra Matteo Arnaldi e Sebastian Baez sarà il quarto a partire dalle ore 11:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203) a seconda delle scelte di programmazione, oltre che in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ARNALDI-BAEZ, ATP BARCELLONA 2024 OGGI

Martedì 16 aprile

Campo Andres Gimeno

Ore 11:00 Schwartzman (ARG) [Q]-Lajovic (SRB) – 1° turno

A seguire Diaz Acosta (ARG)-Coric (CRO) [15] – 2° turno

Non prima delle ore 14:00 Haase (NED)/Tsitsipas (GRE)-Arevalo (ESA)/Pavic (CRO) – 1° turno doppio

A seguire Arnaldi (ITA)-Baez (ARG) [8] – 2° turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203)

Mayot (FRA) [Q]-Norrie (GBR) [12]

PROGRAMMA ARNALDI-BAEZ, ATP BARCELLONA 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, Now, Tennis Tv

Diretta Live testuale: OA Sport