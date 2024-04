LIVE Cobolli-Nadal, ATP Barcellona 2024 in DIRETTA: il romano affronta il rientrante re della terra rossa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP 500 di Barcellona che vedrà opposto Flavio Cobolli allo spagnolo Rafael Nadal. Primo confronto diretto tra i due, con il vincente della sfida che troverà al secondo turno l’australiano Alex De Minaur, testa di serie numero 4 del tabellone.

Cobolli, ventiduenne fiorentino, si presenta a questo appuntamento dopo aver collezionato due inattese sconfitte tra Marrakech e Montecarlo. Il toscano dapprima ha lasciato strada al russo Kotov, poi al sorprendente indiano Nagal nelle qualificazioni del Masters 1000 monegasco. L’azzurro nella prima parte di stagione ha sacrificato la parentesi sudamericana sul rosso per farsi le ossa sul cemento outdoor nordamericano. Risultati incoraggianti che premiano la scelta del toscano, capace di inanellare i quarti a Montpellier, Delray Beach e gli ottavi ad Acapulco prima di disputare entrambi i Masters 1000. Issatosi fino alla posizione numero 63 del ranking ATP Cobolli dovrà ora riallacciare il rapporto con la terra rossa.

Dal canto suo Nadal, trentasettenne di Manacor, torna in campo a distanza di 4 mesi dall’ultimo incontro ufficiale. Dopo il KO a Brisbane di inizio stagione l’iberico infatti ha disputato soltanto l’esibizione di marzo contro il connazionale Alcaraz, prima di rinunciare ai Masters 1000 sul cemento outdoor nordamericano. Da testare le condizioni della leggenda spagnola, che proverà ad essere autentica mina vagante da qui a Parigi.

Il match di primo turno dell'ATP 500 di Barcellona tra Flavio Cobolli e l'iberico Rafael Nadal sarà il quarto match sul Campo Centrale intitolato proprio a Nadal a partire dalle 11.00 ed inizierà dopo Nakashima-Rublev.