LIVE Sinner-Dimitrov 6-3 6-1, ATP Miami 2024 in DIRETTA: finale senza storia! L’azzurro sorpassa Alcaraz ed é n.2 del mondo!

22:42 Si chiude qui questa splendida domenica pasquale di sport. Termina la nostra DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Dimitrov. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata.

22:40 Sinner continua a scrivere record. L’altoatesino è il quarto under 23 dagli anni 2000 ad aver vinto tre tornei nel primo trimestre stagionale dopo Hewitt (2000), Federer (2004) e Murray (2009). Inoltre Jannik è il primo tennista dopo Federer nel 2017 ad essersi aggiudicato Australian Open e Miami nella stessa stagione.

22:38 Un radioso Jannik Sinner da domani sarà il nuovo numero 2 del ranking ATP. Sorpassato Alcaraz grazie ad una straordinaria campagna nordamericana ed ora focus puntato sulla stagione sulla terra rossa europea per continuare a sognare.

22:37 Appena un’ora e 14 minuti di gioco per spezzare l’incantesimo Miami. Statistiche che lasciano ben poche interpretazioni, con Sinner che ha servito il 56% di prime ricavando ben l’88% di punti. Superiore al 60% di resa anche la seconda di Jannik, mentre il bulgaro è stato sopraffatto dalla risposta dell’avversario, ottenendo soltanto 9 punti su 18 quando ha servito la seconda.

22:35 Finale dominata contro un avversario pericoloso. Ennesima prova di maturità superata dall’altoatesino, sceso in campo con un piano di gioco chiarissimo e con la voglia di aggiudicarsi il secondo titolo Masters 1000 in carriera dopo il Canadian Open 2023.

JANNIK SINNER b. GRIGOR DIMITROV 6-3 6-1! Servizio e dritto a segno per il nuovo numero 2 del mondo. Finisce qui un match senza storia, con Jannik che continua a dipingere tennis.

40-0 TRE MATCH POINT SINNER. Non passa la risposta di rovescio di Dimitrov.

30-0 Altra difesa sensazionale del numero uno italiano, che si porta a due punti dalla vittoria.

15-0 Fa buona guardia a rete l’azzurro.

5-1 DOPPIO BREAK SINNER! Clamoroso errore con lo smash di Dimitrov sull’ennesima difesa generosissima dell’altoatesino. Jannik serve ora per il match.

30-40 Palla del doppio break Sinner. Risposta aggressiva dell’azzurro che toglie il tempo all’avversario.

30-30 Servizio vincente del bulgaro.

15-30 Perfetto Jannik! L’azzurro accelera con il dritto, gioca un preciso rovescio incrociato e chiude con la volèe dopo l’attacco in controtempo.

15-15 Ottimo stavolta il dritto incrociato del tennista di Haskovo.

0-15 Si infrange in rete il dritto in uscita dal servizio di Dimitrov.

4-1 Game Sinner. Se ne va il dritto inside out in avanzamento del bulgaro. Il numero uno italiano conferma il break!

40-30 Rovescio lungolinea a tutto braccio vincente di Dimitrov.

40-15 ACE esterno di Jannik, che si procura due chance di 4-1.

30-15 Si ferma sul nastro il dritto lungolinea dell’azzurro.

30-0 BOOM! Dritto incrociato stretto spaziale dell’altoatesino.

15-0 Servizio vincente Sinner.

3-1 BREAK SINNER! Ed è ancora il dritto carico e profondo a capovolgere l’inerzia dello scambio, con Dimitrov che sotterra il rovescio in back. C’è il break dell’azzurro!

40-AD Palla break Sinner. Difesa straordinaria di Jannik che piazza un dritto incrociato profondo e carico di spin sfruttando la posizione dell’avversario che si era spostato sul dritto anomalo.

40-40 Arriva un banale errore gratuito di dritto da parte di Dimitrov. Parità.

40-30 Ancora una volta la palla corta di rovescio del tennista di Haskovo si infrange sul nastro.

40-15 Scappa via anche questa risposta di rovescio di Sinner.

30-15 E’ lunga la risposta di dritto dell’altoatesino.

15-15 Disastroso invece questo smash a rimbalzo in uscita dal servizio del bulgaro.

15-0 Fantastico rovescio lungolinea vincente di Dimtirov, che spezza il forcing dell’avversario con un colpo di difficoltà estrema.

2-1 Game Sinner. Decolla il dritto incrociato del bulgaro, che continua ad inseguire in questo secondo set.

40-0 Non passa la risposta di dritto di Dimitrov.

30-0 Trova un pizzico di riga Jannik con il dritto in uscita dal servizio.

15-0 Prima centrale vincente dell’azzurro.



1-1 Game Dimitrov. Serve and volley a segno per il tennista di Haskovo.

40-0 Rovescio lungolinea in controbalzo perfetto del numero 12 ATP.

30-0 Il bulgaro cambia marcia con il dritto lungolinea e completa l’opera a rete.

15-0 Sesto ACE di Dimitrov.

1-0 Game Sinner. CHE PUNTOOO! Jannik arriva sulla stop volley del bulgaro e si inventa un recupero con il rovescio incrociato stretto che mette fuori causa l’avversario.

40-15 Il nastro stavolta trascina in corridoio il rovescio del numero 12 ATP.

30-15 Scappa via il rovescio in back di Dimitrov.

15-15 Ricamo sotto rete del bulgaro, che piazza con eleganza la stop volley di rovescio vincente.

15-0 Non passa il rovescio del tennista di Haskovo.

SECONDO SET

6-3 PRIMO SET SINNER! CHE PASSANTE! Passante di rovescio in allungo irreale dell’azzurro, che porta a casa il primo parziale.

30-40 ACE numero 5 per il bulgaro.

15-40 DUE SET POINT SINNER! Risposta vincente con il dritto da parte di Jannik.

15-30 Risposta di dritto sulla riga giocata dall’altoatesino.

15-15 Il nastro rende imprendibile il rovescio in back di Dimitrov.

0-15 Prima la difesa profonda, poi il contrattacco con il rovescio incrociato. Alè Jannik!

5-3 Game Sinner. Prima esterna vincente dell’azzurro. Dimitrov serve ora per rimanere nel set.

40-30 Ottima la seconda al corpo giocata da Jannik, che si procura la palla del 5-3.

30-30 Arriva il primo doppio fallo di Sinner.

30-15 Scappa via il dritto inside out dell’altoatesino.

30-0 Decolla il rovescio tagliato difensivo del bulgaro.

15-0 Con attenzione Jannik piazza il dritto a campo aperto dopo una gran prima.

3-4 Game Dimitrov. Con un dritto vincente il numero 12 ATP tiene il servizio dopo aver annullato due palle del doppio break.

AD-40 ACE esterno del tennista di Haskovo.

40-40 Si ferma sul nastro la palla corta di rovescio giocata da Dimitrov.

AD-40 Prima e schiaffo al volo a bersaglio per il bulgaro.

40-40 Servizio e dritto a segno per Dimitrov.

40-AD Palla del doppio break Sinner. Passante di rovescio in allungo stellare di Jannik.

40-40 Stavolta il bulgaro estrae dal cilindro un favoloso rovescio lungolinea. Parità.

30-40 Palla del doppio break Sinner. In corridoio il rovescio in back giocato in apnea da Dimitrov, visibilmente in difficoltà nello scambio da fondo.

30-30 Anche questo rovescio del numero 12 ATP non oltrepassa la rete.

30-15 Sul nastro il rovescio di Dimitrov in uscita dal servizio.

30-0 Ancora uno-due vincente per il bulgaro.

15-0 Servizio e dritto a segno per il tennista di Haskovo.

4-2 Game Sinner. Secondo ACE consecutivo dell’azzurro, che conferma il break.

40-15 Arriva il secondo ACE dell’altoatesino, che si procura due chance di 4-2.

30-15 Lunga la risposta di dritto di Dimitrov.

15-15 Prima al corpo vincente del numero uno italiano.

0-15 Si perde in corridoio il dritto di Sinner in uscita dal servizio.

3-2 BREAK SINNER! IL PASSANTE DI JANNIK! Altro passante di dritto dell’azzurro, stavolta in lungolinea dopo l’ottimo attacco in back dell’avversario.

30-40 Servizio e rovescio a segno per Dimitrov.

15-40 Due palle break Sinner. Difesa perfetta di Jannik, che fa giocare una complicata volèe all’avversario trafiggendolo con il successivo passante di dritto.

15-30 Il numero 12 ATP rimedia con il terzo ACE.

0-30 Arriva il primo doppio fallo di Dimitrov.

0-15 Il bulgaro prova ad uscire da uno scambio estenuante con la palla corta. Drop che però si ferma in rete.

2-2 Game Sinner. Jannik ritrova la prima ed impatta l’avversario in questo avvio di primo set.

AD-40 Nuovamente Dimitrov si sposta sul dritto ma spedisce largo l’inside out.

40-40 Scappa via di un soffio in corridoio l’accelerazione di dritto del tennista di Haskovo. Parità.

30-40 Palla break Dimitrov. Accorcia con il dritto Jannik ed il bulgaro non sbaglia siglando il dritto lungolinea vincente.

30-30 In corridoio la palla corta di dritto provata dall’altoatesino, che ha cercato di inventare qualcosa di diverso.

30-15 Risposta di rovescio vincente di rara eleganza siglata da Dimitrov.

30-0 Ancora con l’uno-due va a bersaglio l’azzurro.

15-0 Servizio e dritto a segno per Jannik.

2-1 Game Dimitrov. Prima vincente ed ottavo punto consecutivo alla battuta per il bulgaro.

40-0 ACE numero 2 del tennista di Haskovo.

30-0 Servizio e dritto a segno per il bulgaro.

15-0 Servizio vincente del numero 12 ATP.

1-1 Game Sinner. Non passa la risposta di rovescio di Dimitrov, che torna ora alla battuta.

40-15 Si ferma sul nastro il rovescio del bulgaro.

30-15 Primo ACE anche per l’azzurro.

15-15 Scambio prolungato in cui Dimitrov inizia a tessere la trama con il rovescio tagliato. Sbaglia Jannik, ancora impreciso con il dritto inside out.

15-0 Servizio vincente Sinner.

1-0 Game Dimitrov. Terzo errore con il dritto da parte dell’altoatesino, che si appresta ora a servire.

40-0 Arriva il primo ACE del bulgaro.

30-0 Scappa via anche questo dritto dell’azzurro. Per ora Dimitrov preferisce giocare il rovescio in top.

15-0 Fuori giri con il dritto inside out Sinner.

PRIMO SET

21:14 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di tre minuti via al match con il bulgaro al servizio.

21:12 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo Grigor Dimitrov e Jannik Sinner!

21:08 Abbiamo ancora dinanzi agli occhi la straordinaria semifinale vinta da Sinner. L’azzurro ha travolto Medvedev, ma tra poco avrà a che fare con un avversario in grado di mischiare le carte in tavola a suon di variazioni.

21:04 Tra circa otto minuti Sinner e Dimitrov usciranno dagli spogliatoi per essere accolti dall’abbraccio del pubblico.

21:01 Giocatori che stanno ultimando le fasi di attivazione muscolare all’esterno del campo principale dell’impianto di Miami.

20:57 Ancora una manciata di minuti all’ingresso in campo dei due finalisti. Sale l’adrenalina sia sul Campo Centrale di Miami che nelle case degli appassionati di tennis e non solo.

20:53 In caso di vittoria Sinner diventerebbe da domani il numero due delle classifiche ATP scavalcando lo spagnolo Alcaraz. Dimitrov grazie al suo sorprendente torneo è già certo di irrompere nella top ten, ma in caso di ennesimo upset di questa settimana salirebbe fino alla posizione numero 7.

20:49 Quello che andremo a seguire sarà il quarto confronto diretto tra i due, con l’altoatesino avanti per 2-1 e che nell’edizione scorsa rifilò un netto 2-0 al bulgaro a livello di sedicesimi di finale.

20:45 Finale maschile che era in ogni caso in programma non prima delle 21.00. Non ci dovrebbero essere ritardi dunque sulla tabella di marcia.

20:41 Terminata in questi istanti la finale del torneo femminile di doppio con le americane Kenin e Mattek Sands che possono esultare al termine di una battaglia chiusa per 11-9 al match tiebreak contro la canadese Dabrowski e la neozelandese Routliffe.

20:37 Cresce l’attesa per la finalissima con l’azzurro che va a caccia del secondo titolo in carriera in un Masters 1000 dopo il Canadian Open 2023.

20:33 Amici di OA Sport buonasera e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Sinner-Dimitrov. Meno di trenta minuti all’ingresso in campo dei due finalisti del Masters 1000 di Miami.

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della finalissima dell’ATP Masters 1000 di Miami che vedrà opposto Jannik Sinner al bulgaro Grigor Dimitrov. Quarto confronto diretto tra i due con l’azzurro avanti per 2-1 che proprio nella passata edizione rifilò un secco 2-0 nei sedicesimi di finale al suo prossimo avversario. Il talento altoatesino va a caccia del suo secondo titolo in un Masters 1000 dopo la vittoria nel Canadian Open 2023.

Sinner, ventitreenne di San Candido, arriva a questo appuntamento dopo aver alzato in maniera prepotente il livello del suo tennis nella straripante semifinale contro Medvedev. In precedenza il numero uno italiano non aveva incantato cedendo un set all’olandese Griekspoor e partendo a rilento contro l’australiano O’Connell ed il ceco Machac. Tuttavia Jannik ha dimostrato di avere diverse marce in più rifilando una sonora sconfitta al numero 4 del mondo.

Dal canto suo Dimitrov, trentatreenne di Haskovo, è la sorpresa assoluta del torneo. Di testa e gambe il numero 12 del mondo ha raggiunto l’ultimo atto della kermesse statunitense superando in sequenza il cileno Tabilo, il tedesco Hanfmann, il polacco Hurkacz, lo spagnolo Alcaraz ed il tedesco Zverev. In special modo dagli ottavi di finale il bulgaro si è imposto su avversari di prim’ordine, dimostrando di poter reggere il confronto con avversari nettamente più giovani e potenti grazie al suo talento ed alla sua esperienza.

La finale del Masters 1000 di Miami tra Jannik Sinner e Grigor Dimitrov inizierà alle 21.00. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Sky Sport ed in streaming su Sky GO e NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!