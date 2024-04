Softball: Pianoro vince la serie contro Macerata nella domenica di Serie A1

Pianoro sul velluto nell’unica sfida in programma nella domenica dedicata alla Serie A1 2024 di softball, Campionato arrivato al suo quinto turno ufficiale. La compagine emiliana si è infatti imposta contro Macerata in entrambe le sfide pianificate, agganciando così il quarto posto in classifica.

In gara-1 le Blue Girl hanno dettato immediatamente legge, marcando nell’inning inaugurale ben quattro punti di risposta al singolo sigillo segnato precedentemente dalle marchigiane, sfruttando il triplo di Logan Moreland e i singoli di Di Pancrazio, Carati e Borracelli. Nel sesto turno ci sarà poi spazio per altri due timbri per Pianoro, messi a referto con le valide di Moreland e Trevisan.

Si sveglia poi troppo tardi Macerata in gara-2: Pianoro parte di nuovo con l’acceleratore pressato, segnando quattro punti nelle prime due riprese, merito di due singoli di Di Panrazio, un singolo di Trevisan e un regalo della difesa avversarie. Al quarto round il parziale si sposta sul 5-0 su un RBI di Trevisan. Il tabellino delle rivali si smuove solo al sesto inning con tre unità, trovando però la risposta delle Blue Girls che, a basi cariche, infilano un altro tris, preludio dell’ultimo punto timbrato nel settimo atto.

In virtù del risultato odierno Pianoro occupa la quarta posizione con sei partite vinte e quattro perse. Di seguito la classifica aggiornata. La Serie A1 tornerà il prossimo 1 maggio.

SERIE A1 SOFTBALL: LA CLASSIFICA AGGIORNATA