Basket Serie A: Milano batte Brescia e vola in vetta con Bologna. Brindisi retrocede, Pesaro spera ancora

Penultima giornata della massima serie di pallacanestro agli archivi con la classifica ormai quasi modellata alla vigilia degli ultimi 40 minuti di campionato. Il big match di giornata ha visto l‘EA7 Emporio Armani Milano imporsi sulla Germani Basket Brescia per 83-77, con i 19 punti di Napier e i 16 di Shields.

Le scarpette rosse si prendono così la vetta della classifica in coabitazione con la Virtus Segafredo Bologna, che riesce nel colpo esterno a Tortona per 77-84: Tornike Shengelia è il migliore elle V Nere con 15 punti e 6 rimbalzi, non bastano i cinque uomini in doppia cifra per i padroni di casa per ottenere la vittoria e mettere al sicuro il piazzamento playoff. Brescia invece scala al terzo posto ma a due punti dalla coppia di testa.

Vittoria molto importante per la Nutribullet Treviso, che riesce a tenere a bada il rientro della Openjobmetis Varese conquistando, con il punteggio di 95-100, una vittoria cruciale per la salvezza. E in coda si ha anche il primo verdetto: nonostante la vittoria per 84-80 sulla Reyer Venezia, la Happy Casa Brindisi è la prima retrocessa in A2 di questa stagione regolare. Lagunari che invece, con questo ko, sono certi di chiudere il campionato al quarto posto.

Alle loro spalle Reggio Emilia, che ha avuto la meglio sulla Gevi Napoli per 88-74 grazie all’ottimo apporto di Mouhamed Faye che festeggia la sua iscrizione al Draft NBA con 24 punti e 10 rimbalzi. Per i partenopei invece i playoff diventano difficilissimi, anche perché ora sono in compagnia di Sassari, che ha strapazzato Scafati al PalaMangano per 74-95.

In coda continua invece a sperare Pesaro: la Carpegna Prosciutto di Meo Sacchetti supera in casa la Vanoli Basket Cremona e sale a venti punti in classifica grazie ad un ottimo ultimo quarto, tenendo dunque vive le chance salvezza da giocarsi nell’ultima giornata.