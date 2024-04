Judo, Elios Manzi batte Piras nel derby e conquista il bronzo nei -66 kg agli Europei

3 su 3. Alla terza partecipazione della carriera in un Campionato Europeo Assoluto, Elios Manzi sale ancora una volta sul podio conquistando la sua terza medaglia di bronzo continentale e facendo un piccolo importante passo avanti verso la qualificazione olimpica a Parigi 2024. Il siciliano ha infatti avuto la meglio a Zagabria sul connazionale Matteo Piras nel derby azzurro che metteva in palio la terza moneta nei -66 kg e 350 punti vitali per il ranking.

Manzi, che si mette al collo un nuovo bronzo europeo dopo Kazan 2016 (nei -60 kg) e Sofia 2022 (nei -66 kg), si era reso protagonista in mattinata di un percorso fantastico battendo nell’ordine il britannico Samuel Hall, il temibile russo Iago Abuladze ed il quotato ucraino Bogdan Iadov per poi cedere in semifinale al turco Muhammed Demirel dopo 1’28” di Golden Score.

Nella finalina è stato Piras a partire meglio, anticipando spesso il 28enne messinese ma non riuscendo a sbloccare il punteggio. Manzi, dopo una prima fase di studio, è venuto fuori alla distanza trovando diversi buoni attacchi e mettendo a segno il waza-ari decisivo (seppur un po’ al limite) a circa 40″ dallo scadere resistendo poi senza grandi patemi al forcing finale dell’avversario.

Matteo Piras, nonostante questa sconfitta (che lo priva della sua prima medaglia ad un Europeo), resta comunque davanti a Manzi nel ranking olimpico per poco più di 100 punti in attesa degli ultimi tre eventi a disposizione in calendario prima della deadline del 24 giugno: i due Grand Slam asiatici e soprattutto il Mondiale di Abu Dhabi.