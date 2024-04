LIVE Darderi-Navone, ATP Bucarest 2024 in DIRETTA: match tra due specialisti della terra rossa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Darderi-Navone, match valevole per il primo turno dell’edizione 2024 dell’ATP 250 di Bucarest (Romania). Il classe 2002 azzurro, dopo aver scalato la classifica a suon di risultati nella stagione americana, quest’oggi farà il suo debutto sul rosso europeo nel 2024 contro un avversario che, come il nativo di Villa Gesell, ama la terra battuta, superficie su cui i due giocatori hanno ottenuto le maggiori soddisfazioni.

Luciano Darderi ha dato una sterzata alla sua carriera nei primi quattro mesi di questo 2024. Il classe 2002 azzurro, dopo il clamoroso exploit di Cordoba che gli ha regalato il primo titolo ATP, ha continuato a esprimersi su ottimi livelli sul rosso. A Houston, nell’ultimo torneo disputato antecedente all’approdo in Europa, Darderi è entrato tra i migliori quattro sulla terra marrone texana, eliminando due nomi di peso come Francisco Cerundolo e Marcos Giron prima di cedere in due set a Frances Tiafoe.

Dall’altra parte della rete ci sarà l’argentino Mariano Navone. La crescita avuta del sudamericano ricorda a grandi linee quella di Darderi. Il numero 51 del ranking, vincitore di cinque titoli a livello challenger nel 2023, quest’anno ha raggiunto la prima finale nel circuito maggiore nell’ATP 500 di Rio De Janiero, perdendo da Sebastian Baez in due set. Darderi e Navone si sono incrociati tre volte negli ultimi sei mesi, e in tutte le sfide il vincitore fu il ragazzo di origini toscane.

La sfida avrà inizio sul campo centrale come secondo incontro dopo Nardi-Seyboth Wild, il cui via è programmato alle 10.00 ora italiana.