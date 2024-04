LIVE Tour of the Alps 2024, tappa di oggi in DIRETTA: antipasto di Giro d’Italia, l’Italia punta su Tiberi e Piganzoli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prima del Tour of the Alps 2024, breve corsa a tappe che si svolge nel centro del nostro Paese, in questa settimana che porta ulteriormente vicini allo start del Giro d’Italia.

Si va da Egna a Cortina: sulla cosiddetta “Strada del Vino” per un totale di 133,3 km. Dopo trenta chilometri c’è già il primo scollinamento oltre i 1000 metri: si sale verso Andalo, con un GPM di terza categoria, di ben 15,5 chilometri al 5,1% di pendenza media, con una fase iniziale tra il 6 e l’8%, un tratto in falsopiano di tre chilometri e un ultimo strappetto. oltre il 10%. Si transita all’arrivo con ancora 53 chilometri da percorrere, si entra in un circuito da ripetere due volte con lo strappo di Penon, 4,4 km al 9,4%: ultimi 13 chilometri pianeggianti.

Sarà già il momento degli uomini di classifica? E’ molto probabile. Attenzione quindi agli italiani Davide Piganzoli e Antonio Tiberi, oltre ai “Big” stranieri, fra cui Ben O’Connor, Aurélien Paret-Peintre e Hugh Carthy.

vi aspettiamo!