Carlos Alcaraz sta bene, ma non gioca: l’indiscrezione dalla Spagna

L’indiscrezione arriva dal collega di Murcia, German R. Abril, e riguarda Carlos Alcaraz. Secondo il giornalista iberico, il tennista spagnolo (n.3 del mondo) non avrebbe grossi problemi al braccio destro, ma avrebbe deciso di non giocare nelle ultime due settimane per un altro motivo.

“È importante sottolinearlo: Carlos Alcaraz non è infortunato. Lo hanno confermato ieri gli esami medici. Il problema è che non ha un buon feeling quando colpisce forte con il dritto. È importante che ritrovi la fiducia quando deve colpire con il diritto“, ha scritto Abril. Come è noto, Alcaraz ha saltato il torneo di Barcellona, dopo quello di Montecarlo, e la motivazione non sarebbe relativa a una criticità insormontabile.

Es importante remarcarlo: Carlos Alcaraz NO está lesionado. Así lo confirmaron ayer las pruebas médicas. El problema es que no tiene buenas sensaciones a la hora de golpear fuerte con la derecha. Es importante que se vuelva a sentir con confianza a la hora de golpear el drive. pic.twitter.com/Fjw3Nr2QIw — Germán R. Abril (@gerebit0) April 14, 2024

Di conseguenza, il tutto sembrerebbe assumere dei connotati un po’ diversi, parlando di una problematica di fiducia, che però il tennista dovrà risolvere per essere al meglio nella successione Madrid, Roma e Parigi, visti anche i tanti punti in scadenza nel ranking ATP.

Alcaraz, tra l’altro, sarà presente al torneo di Barcellona nella giornata di oggi e parlerà in conferenza stampa alle ore 17.15, ma senza rispondere alle domande dei giornalisti.