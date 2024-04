ATP Madrid 2024 oggi (24 aprile): ordine di gioco, orari delle partite, tv, streaming

Oggi, mercoledì 24 aprile, prenderà il via nella sua forma “combined“ il torneo di Madrid. Per il massimo circuito maschile si tratta del secondo Masters1000 sulla terra rossa dopo quello di Montecarlo, mentre per il circuito WTA è il primo 1000 sul mattone tritato. Si prospetta una giornata piuttosto movimentata e in cui l’Italia vorrà ben figurare.

Saranno cinque i rappresentanti del Bel Paese ad affrontare gli incontri di primo turno. Sul campo del Manolo Santana Stadium, l’italo-argentino Luciano Darderi sfiderà nel terzo match in programma l’esperto francese Gael Monfils e sarà interessante verificare come il potente tennista di origini sudamericane saprà adattarsi ai cambi di ritmo del transalpino.

Sempre sul red carpet del Centrale, Sara Errani se la vedrà contro la danese Caroline Wozniacki (wild card) in quella che è a tutti gli effetti uno scontro vintage, vista la storia delle due tenniste. Errani, proveniente dalle qualificazioni, cercherà di superarsi al cospetto di un’avversaria più attrezzata per proseguire nel percorso.

Sul campo 5 Martina Trevisan darà il via alle danze, opposta all’americana Sloane Stephens, vincitrice del recente torneo di Rouen, dove tra l’altro era presente anche la toscana. Vedremo se Trevisan saprà elevare il livello del proprio tennis, al cospetto di un’avversaria in forma. Elisabetta Cocciaretto sarà protagonista del terzo incontro su questo campo, opposta alla polacca Magda Linette, e anche la marchigiana dovrà avere un rendimento convincente per dar seguito alla propria avventura madrilena. A chiudere il cerchio sarà Lucia Bronzetti che giocherà contro la qualificata Varvara Gracheva la quarta partita sul campo 7.

Le partite del torneo ATP/WTA di Madrid di oggi, mercoledì 24 aprile, saranno trasmesse in diretta e in esclusiva televisiva da Sky Sport: Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) dalle 11.00 alle 21.00 e Sky Sport 253 dalle 17.00 alle 23.00 saranno i canali coinvolti. Vi sarà la copertura streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv, in quest’ultimo caso solo per i match del circuito ATP. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto tra Darderi e Monfils.

ORDINE DI GIOCO ATP/WTA MADRID 2024

Mercoledì 24 aprile

MANOLO SANTANA STADIUM – Dalle 11.00

J. Bouzas Maneiro (Q) vs P. Badosa – WTA

D. Altmaier vs M. Landaluce (WC) – ATP

L. Darderi vs G. Monfils – ATP

Non prima delle 17.00

S. Errani (Q) vs C. Wozniacki (WC) – WTA

ARANTXA SANCHEZ STADIUM – Dalle 11.00

J. Munar vs N. Borges – ATP

N. Osaka vs G. Minnen (LL) – WTA

E. Raducanu (WC) vs M. Carle (Q) – WTA

Non prima delle 19.00

M. Andreeva vs T. Townsend – WTA

CAMPO 3 – Dalle 11.00

L.Zhu vs V. Jimenez Kasintseva (WC) – WTA

D. Vekic vs L. Siegemund (Q) – WTA

H. Dart (Q) vs C. Bucsa – WTA

CAMPO 4 – Dalle 11.00

A. Vukic vs T. Daniel – ATP

A. Rindeknech vs A. Shevchenko – ATP

A. Karatsev vs F. Marozsan – ATP

Non prima delle 16.00

B. van de Zandschulp vs C. Eubanks – ATP

CAMPO 5 – Dalle 11.00

S. Stephens vs M. Trevisan – WTA

S. Zhang vs S. Rogers – WTA

M. Linette vs E. Cocciaretto – WTA

M. French vs J. Cristian (Q) – WTA

H. Baptiste vs D. Saville (LL) – WTA

CAMPO 6 – Dalle 11.00

M. Navone vs A. Popyrin – ATP

R. Safiullin vs T. Seyboth Wild – ATP

L. van Assche vs Z. Bergs (WC) – ATP

C. Burel vs O. Danilovic (Q) – WTA

CAMPO 7 – Dalle 11.00

Y. Putintseva vs Y. Yuan – WTA

S. Sorribes Tormo vs B. Pera (Q) – WTA

X. Wang vs V. Tomova – WTA

L. Bronzetti vs V. Gracheva (Q) – WTA

S. Bejlek (Q) vs A. Blinkova – WTA

CAMPO 8 – Dalle 11.00

L. Davis vs M. Sherif – WTA

E. Arango (Q) vs A. Anisimova (WC) – WTA

Y. Wang vs C. Dolehide – WTA

N. Hibino vs A. Krueger – WTA

R. Montgomery (WC) vs E. Avanesyan – WTA

