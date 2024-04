Equitazione, Henrik von Eckermann si conferma in testa alle Finali di Coppa del Mondo dopo la seconda competizione

Proseguono le Finali della Coppa del Mondo di salto ostacoli dell’equitazione: a Riad, in Arabia Saudita, va in scena la seconda competizione, una Tabella A, che premia ancora una volta lo svedese Henrik von Eckermann su King Edward, primo con un doppio netto nel tempo ed un crono al jump-off di 43.38 secondi.

In classifica generale rafforza la leadership proprio lo svedese Henrik von Eckermann, con 70 punti, che dunque partirà nella prova decisiva di sabato con 0 penalità, davanti al connazionale Peder Fredricson, secondo a quota 66 (due secondi posti per lui), il quale scatterà con 2 penalità.

Va ricordato che l’italiano Lorenzo De Luca, che si era qualificato alle Finali, non ha potuto prendere parte alle gare: F One Usa, cavallo con cui l’azzurro aveva staccato il pass, nei giorni scorsi è stato venduto dai proprietari, privando il cavaliere italiano della partecipazione alla rassegna saudita.

CLASSIFICA DELLA SECONDA COMPETIZIONE

1. King Edward – Henrik von Eckermann 0 penalties 43.38 sec

2. Catch Me Not S – Peder Fredricson 0 penalties 45.45 sec

3. Chromatic BF – Jill Humphrey 0 penalties 48.36 sec

4. Casual DV Z – Pieter Devos 0 penalties 49.28 sec

5. Dubai du Cedre – Julien Epaillard 4 penalties 46.30 sec

6. Ace Of Hearts – Gregory Wathelet 4 penalties 47.27 sec

7. Coolio Marcus Ehning 8 penalties 47.71 sec

8. Untouchable 32 – Ramzy Al Duhami 1 penalty 74.39 sec

9. Greya – Kent Farrington 4 penalties 69.97 sec

10. I-Cap CL Z – Jessica Mendoza 4 penalties 70.38 sec

11. Elysium – Hans-Dieter Dreher 4 penalties 70.44 sec

12. Belano v. Wijnhoeve Z – Mariano Martinez Bastida 4 penalties 70.70 sec

13. Dallas Vegas Batilly – Ben Maher 4 penalties 70.91 sec

14. Fiumicino van de Kalevallei – Abdullah Alsharbatly 4 penalties 71.22 sec

15. Equine America Consulent de Prelet Z – Richard Howley 4 penalties 71.64 sec

16. Hello Valentino – Scott Brash 4 penalties 72.18 sec

17. Commissar Pezi – Martin Fuchs 4 penalties 72.75 sec

18. Eddie Blue – Devin Ryan 4 penalties 72.98 sec

19. Dexter de Kerglenn – Jeanne Sadran 8 penalties 70.06 sec

20. IS-Minka – Steve Guerdat 8 penalties 70.63 sec

21. Mandato van de Neerheide – Christian Ahlmann 8 penalties 72.13 sec

22. A-Girl – Sophia Siegel 8 penalties 72.14 sec

23. Lord Mexx – Angelos Touloupis 12 penalties 71.19 sec

24. Lehar – Vanessa Mannix 12 penalties 72.58 sec

25. Jaguar King WD – Khaled Almobty 15 penalties 76.79 sec

26. EIC Julius Caesar – Max Kühner 16 penalties 70.86 sec

27. Palladium KJV – Kristaps Neretnieks 16 penalties 72.75 sec

28. Tornado – Skylar Wireman 16 penalties 72.99 sec

29. How Easy – Sara Vingralkova 17 penalties 74.61 sec

30. London Eye Zain – Shady Samir 27 penalties 76.91 sec

– Quincy 230 – Abdelrahman Shousha eliminato

– Quintus HB – Nurjan Tuyakbaev ritirato

CLASSIFICA GENERALE DOPO LA SECONDA COMPETIZIONE

1 Henrik VON ECKERMANN SWE 35 35 70 0 pts. 0 pen.

2 Peder FREDRICSON SWE 33 33 66 4 pts. 2 pen.

3 Julien EPAILLARD FRA 31 30 61 9 pts. 4 pen.

4 Kent FARRINGTON USA 31 26 57 13 pts. 6 pen.

5 Jill HUMPHREY USA 23 32 55 15 pts. 7 pen.

5 Hans-Dieter DREHER GER 32 24 56 14 pts. 7 pen.

7 Ben MAHER GBR 29 22 51 19 pts. 9 pen.

8 Pieter DEVOS BEL 18 31 49 21 pts. 10 pen.

8 Gregory WATHELET BEL 20 29 49 21 pts. 10 pen.

10 21 25 Jessica MENDOZA GBR 46 24 pts. 12 pen.

11 16 28 Marcus EHNING GER 44 26 pts. 13 pen.

11 24 19 Scott BRASH GBR 43 27 pts. 13 pen.

13 26 15 Steve GUERDAT SUI 41 29 pts. 14 pen.

13 28 14 Christian AHLMANN GER 42 28 pts. 14 pen.

15 13 27 Ramzy AL DUHAMI KSA 40 30 pts. 15 pen.

16 15 23 Mariano MARTINEZ BASTIDA ESP 38 32 pts. 16 pen.

17 19 16 Jeanne SADRAN FRA 35 35 pts. 17 pen.

17 27 Max KÜHNER AUT 9 36 34 pts. 17 pen.

19 25 Skylar WIREMAN USA 7 32 38 pts. 19 pen.

20 12 18 Martin FUCHS SUI 30 40 pts. 20 pen.

21 Abdullah ALSHARBATLY KSA 7 21 28 42 pts. 21 pen.

21 10 17 Devin RYAN USA 27 43 pts. 21 pen.

21 17 10 Khaled ALMOBTY KSA 27 43 pts. 21 pen.

21 22 Sara VINGRALKOVA CZE 6 28 42 pts. 21 pen.

25 Richard HOWLEY IRL 4 20 24 46 pts. 23 pen.

25 11 12 Angelos TOULOUPIS GRE 23 47 pts. 23 pen.

27 14 Kristaps NERETNIEKS LAT 8 22 48 pts. 24 pen.

28 Vanessa MANNIX CAN 8 11 19 51 pts. 25 pen.

29 Sophia SIEGEL USA 3 13 16 54 pts. 27 pen.

30 Zain Shady SAMIR EGY 6 5 11 59 pts. 29 pen.

31 Abdelrahman SHOUSHA EGY 9 Eliminato

32 Nurjan TUYAKBAEV UZB 5 Ritirato

– Shinichiro SUGIYAMA JPN Eliminato

– Kevin STAUT FRA Eliminato