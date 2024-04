Pentathlon, Alice Sotero ed Alessandra Frezza centrano la finale nella Coppa del Mondo di Ankara

Le semifinali femminili della tappa di Ankara, in Turchia, la seconda della Coppa del Mondo 2024 di pentathlon moderno, vedono l’approdo alla finale di sabato di Alice Sotero (Fiamme Azzurre) ed Alessandra Frezza (Aeronautica Militare).

Le due azzurre, entrambe in gara nella Semifinale A, centrano il pass per l’ultimo atto senza particolari patemi: Alessandra Frezza è prima a quota 1078, mentre Alice Sotero è quinta con 1077. In finale le italiane ripartiranno dal punteggio fatto segnare nel ranking round di scherma, ovvero Frezza da quota 240 e Sotero da quota 215.

Nel ranking round maschile di scherma, valido per le semifinali di domani e per l’eventuale finale, invece, il migliore dei tre azzurri è Matteo Cicinelli (Carabinieri), con 210 punti, seguito da Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), a quota 205, e da Roberto Micheli (Fiamme Oro), con 175.