Equitazione, Charlotte Fry vince il Grand Prix delle Finali di Coppa del Mondo di dressage a Riad

A Riad, in Arabia Saudita, sono scattate le Finali della Coppa del Mondo dell’equitazione: nel dressage, senza azzurri al via, si è svolta la prima delle due prove previste, il Grand Prix, che ha visto il successo della britannica Charlotte Fry su Everdale con 75.388.

Piazza d’onore per lo svedese Patrik Kittel su Touchdown con 73.292, seguito dalla danese Nanna Skodborg Merrald su Blue Hors Don Olymbrio con 72.609. Giù dal podio i tedeschi Isabell Werth su DSP Quantaz, quarta con 72.236, Raphael Netz su Great Escape Camelot, quinto con 72.003, e Matthias Alexander Rath su Destacado FRH, sesto con 71.180.

Hanno completato l’elenco dei binomi piazzati (i primi 8 della graduatoria) la belga Flore de Winne su Flynn FRH, settima con 70.575 e lo spagnolo Borja Carrascosa su Sir Hubert NRW, ottavo con 70.062. La seconda ed ultima prova, il Grand Prix Freestyle, è in programma venerdì 19 alle ore 16.15 italiane.

CLASSIFICA GRAND PRIX

1. Charlotte Fry – Everdale – GBR 75.388

2. Patrik Kittel – Touchdown – SWE 73.292

3. Nanna Skodborg Merrald – Blue Hors Don Olymbrio – DEN 72.609

4. Isabell Werth – DSP Quantaz – GER 72.236

5. Raphael Netz – Great Escape Camelot – GER 72.003

6. Matthias Alexander Rath – Destacado FRH – GER 71.180

7. Flore de Winne – Flynn FRH – BEL 70.575

8. Borja Carrascosa – Sir Hubert NRW – ESP 70.062

9. Justina Vanagaite – Nabab – LTU 69.441

10. Kevin Kohmann – Duenensee – USA 69.332

11. Melissa Galloway – Windermere J’Obei W – NZL 68.603

12. Larissa Pauluis – First- Step Valentin – BEL 68.494

13. Anna Marek – Fayvel – USA 68.354

14. Morgan Barbançon – Sir Donnerhall II Old – FRA 68.292

15. Benjamin Ebeling – Indeed – USA 65.140

16. Alisa Glinka – Abercrombie – MDA 62.873

– Thamar Zweistra – Hexagon’s Ich Weiss – NED EL