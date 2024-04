Sport in tv oggi (venerdì 19 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 19 aprile, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sulla F1 che nel mattino italiano terra banco con la prima giornata del week end in Cina. Sulla pista di Shanghai si torna a girare dopo cinque anni e l’interesse non manca. Contesto complicato dal momento che i riferimenti sul tracciato non saranno molti e bisognerà gestire il format diverso per via della Sprint Race di domani. Oggi di scena le prove libere e la Sprint Qualifying.

Nel tennis Matteo Arnaldi affronterà nei quarti di finale a Barcellona il top-10 Casper Ruud, mentre Jasmine Paolini sfiderà a Stoccarda la n.4 del mondo, Elena Rybakina. Due match molto complicati e si spera che i due giocatori nostrani sappiano superarsi. Attenzioni rivolte poi all’ultima tappa del Tour of the Alps di ciclismo e all’Eurolega di basket con lo scontro dentro-fuori della Virtus Bologna contro il Baskonia. Questo e tanto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 19 aprile, il relativo palinsesto tv e streaming.

04.00 Tuffi, Finali Coppa del Mondo a Xi’an (Cina): prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

05.00 Tennistavolo, Coppa del Mondo a Macao: quarti di finale singolare/doppio maschile e femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

05.30 F1, GP Cina: prove libere – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

08.28 Rally di Croazia, Mondiale 2024: seconda giornata – Diretta streaming su Rally.tv.

09.00 Pentathlon, Coppa del Mondo ad Ankara: semifinali uomini – Nessuna copertura tv/streaming.

09.00 Tennis, ATP Bucarest: ottavi e quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

09.30 F1, GP Cina: Sprint Qualifying – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213) e su TV8; in streaming su SkyGo, NOW e su TV8.it.

10.20 Superbike, GP Olanda: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

11.00 Tennis, ATP Monaco di Baviera: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

12.20 Ciclismo, Tour of the Alps: quinta e ultima tappa – Diretta tv dalle 13.35 su RaiSport HD e su Eurosport1 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN e su RaiPlay.

12.30 Tennis, ATP500 Barcellona: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Arnaldi vs Ruud 2° match e inizio programma dalle 12.30)

12.30 Tennis, WTA Stoccarda: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW.

(Paolini vs Rybakina 1° match e inizio programma dalle 12.30)

13.30 Tennis, WTA Rouen: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW.

14.00 Golf, Corales Championship: seconda giornata – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

14.30 Tiro a segno, Qualificazione Olimpica a Rio de Janeiro: Finale carabina 3 posizioni 50 metri uomini – Diretta streaming sul canale ISSF.

15.00 Superbike, GP Olanda: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

16.30 Tiro a segno, Qualificazione Olimpica a Rio de Janeiro: Finale carabina 3 posizioni 50 metri donne – Diretta streaming sul canale ISSF.

18.30 Calcio, Serie A: Genoa vs Lazio – Diretta tv su ZONA DAZN (214); in streaming su DAZN.

19.00 Tiro a segno, Qualificazione Olimpica a Rio de Janeiro: Finale pistola automatica 25 metri uomini – Diretta streaming sul canale ISSF.

20.00 Golf, RBC Heritage: seconda giornata – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Basket, Eurolega: Baskonia vs Virtus Bologna – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Calcio, Serie B: Palermo vs Parma – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Calcio, Serie B: Reggiana vs Cosenza – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Calcio, Bundesliga: Eintracht Francoforte vs Augsburg – Diretta tv su Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo, NOW.

20.45 Calcio, Serie A: Cagliari vs Juventus – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251, Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

21.00 Calcio, laLiga: Athletic Club vs Granada – Diretta streaming su DAZN.

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE

Venerdì 19 aprile

18:25 Motor News: F1 in Cina dopo cinque anni: riviviamo le edizioni più iconiche della tappa di Shanghai. Conducono: Beatrice Frangione e Luca Preti su sport2u.tv.

19:05 Waterpolo Preview 12a Puntata 2024 con Leonardo Binchi: allenatore Waterpolo Milano Metanopoli. Conduce: Andrea Addezio su sport2u.tv

20:20 Volley2u Speciale Playoff Serie A2. Conduce: Roberta Rotelli su sport2u.tv

19:40 Tennis2u “Musetti: Tra Bassi e Pochi Alti – Analisi della Sua Parabola Sportiva”. Conduce: Giandomenico Tiseo su sport2u.tv.

21:00 Run2u con Alessia Tucitto: atleta e Ferdinando Savarese: esperto di atletica. Conducono: Sabrina Sgalaberna, Daniele Menarini e Danny Frisoni su sport2u.tv