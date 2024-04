Conegliano-Novara oggi in tv, orario A1 volley femminile: programma gara-3, canali, streaming

Oggi sabato 13 aprile (ore 20.30) si gioca Conegliano-Novara, gara-3 della semifinale scudetto di volley femminile. Si decide tutto al PalaVerde di Treviso, dove va in scena la bella di spareggio. Le piemontesi hanno infatti fermato le Campionesse d’Italia dopo 43 vittorie consecutive stagionali, scalfendo la loro imbattibilità e trascinandole alla gara risolutiva di questa serie. Le ragazze di coach Lorenzo Bernardi cercheranno ora un nuovo colpaccio in trasferta, ma la corazzata veneta partirà ancora una volta con i favori del pronostico.

La formazione di coach Daniele Santarelli proverà prontamente a rialzare la testa e a regalarsi l’atto conclusivo per la sesta volta consecutiva, ma le ospiti inseguiranno con convinzione una nuova magia per tornare a battagliare per il titolo a distanza di tre anni dall’ultima volta. Si preannuncia un confronto particolarmente serrato e acceso per meritarsi la sfida decisiva contro Scandicci, che nell’altra semifinale ha liquidato Milano con un doppio 3-0.

Conegliano si affiderà alle fiondate dell’opposto Isabelle Haak, alle stoccate delle schiacciatrici Kelsey Robinson e Kathryn Plummer, alla regia di Joanna Wolosz, ai muri di Marina Lubian e Sarah Fahr, alle difese di Monica De Gennaro. Novara sarà soprattutto nelle mani delle attaccanti Marina Markova e Caterina Bosetti, oltre che delle centrali Anna Danesi, Sara Bonifacio e Cristina Chirichella.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Novara, gara-3 della semifinale scudetto di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Max (canale 205); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, VBTV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CONEGLIANO-NOVARA OGGI

Sabato 13 aprile

Ore 19.00 Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Igor Gorgonzola Novara – Diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Max (canale 205)

PROGRAMMA CONEGLIANO-NOVARA OGGI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro; Sky Sport Max (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.