LIVE Conegliano-Novara, A1 volley femminile 2024 in DIRETTA: gara-3 decisiva per l’accesso in finale

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara 3 delle semifinali dei playoff di Serie A1 di volley femminile 2023-2024 tra Prosecco Doc Imoco Conegliano e Igor Gorgonzola Novara. Chi l’avrebbe mai detto dopo una regular season con 19 punti di gap e una gara1 di semifinale senza storia, chiusa in poco più di un’ora dalle venete. E invece Prosecco Doc Conegliano e Igor Gorgonzola Novara si trovano ancora una di fronte all’altra per affrontare la sfida che vale la finale, una bella da dentro o fuori che la squadra di Santarelli sembrava aver allontanato dopo la prima gara della serie.

La prima sconfitta della stagione è arrivata per lo schiacciasassi Conegliano che è stato fermato da un Novara concreto al punto giusto e trasformato letteralmente rispetto alla gara di andata. È vero che nella sfida di Novara la squadra di Santarelli è apparsa più fallosa e meno determinata del solito ma la Igor Gorgonzola ha sicuramente giocato i tre migliori set della sua stagione, guidata da una Markova davvero inarrestabile che ha tenuto in costante apprensione le giocatrici avversarie.

Bernardi è riuscito a bagnare in qualche modo le polveri delle micidiali bocche da fuoco avversarie con un sistema muro e difesa che ha ben funzionato ma soprattutto con una fase contrattacco molto efficace. Potrà Novara ripetere tutto ciò a distanza di tre giorni? Le piemontesi non Riusciranno a sfruttare l’effetto sorpresa che ha fatto in modo che Conegliano non scendesse in campo con la concentrazione dei giorni migliori. Alla squadra di Bernardi resta comunque una carta importante come quella della qualità del gioco soprattutto a muro e in difesa e una Markova che sta crescendo e che può recitare il ruolo di protagonista assoluta. Detto questo, a Conegliano basterà tornare Conegliano per vincere la serie e sfidare Scandicci in finale. La Prosecco Doc parte con i favori del pronostico avendo letteralmente dominato cinque set sugli otto fin qui giocati e perdendo però quelli molto combattuti, giocati sul filo. Anche questo può essere un fattore: se Novara finora è arrivata davanti in volata ha vinto.

Conegliano scenderà in campo con Wolosz in regia, Haak opposta, le centrali Fahr e Lubian, le bande Plummer e Robinaon e De Gennaro libero. Novara risponderà con Bosio in regia, l’opposta Markova, Bosetti e Szakmary, le centrali Bonifacio e Danesi e Fersino libero.

si parte alle ore 20.30!