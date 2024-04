Sinner-Tsitsipas oggi in tv, orario semifinale ATP Montecarlo 2024: programma, canale, streaming

Cresce l’attesa per le semifinali dei tabelloni di singolare e di doppio dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo: Jannik Sinner, testa di serie numero 2, affronterà nel penultimo atto del torneo del Principato di Monaco, che si gioca sulla terra battuta outdoor, l’ellenico Stefanos Tsitsipas, numero 12 del seeding.

Sinner e Tsitsipas saranno protagonisti del secondo match dalle ore 11.00 sul Court Rainier III, che si giocherà comunque non prima delle ore 13.30. Quello odierno sarà il nono scontro diretto tra i due, con il greco avanti 5-3 negli otto precedenti, anche se l’azzurro ha vinto le ultime due sfide.

La diretta tv della semifinale Sinner-Tsitsipas del torneo ATP di Montecarlo 2024 di tennis sarà affidata a Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Now e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale del match di Jannik Sinner, questa sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO ATP MONTECARLO 2024

Sabato 13 aprile – Court Rainier III



Dalle ore 11.00

Marcel Granollers (Spagna) / Horacio Zeballos (Argentina) (3) – Sander Gille (Belgio) / Joran Vliegen (Belgio)

Non prima delle ore 13.30

Jannik Sinner (Italia, 2) – Stefanos Tsitsipas (Grecia, 12) – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

Non prima delle ore 15.30

Novak Djokovic (Serbia, 1) – Casper Ruud (Norvegia, 8)

A seguire

Marcelo Arevalo (El Salvador) / Mate Pavic (Croazia) – Marcelo Melo (Brasile) / Alexander Zverev (Germania) (Alt)

PROGRAMMA ATP MONTECARLO 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, Now e Tennis TV.

Diretta live testuale: per il match tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas su OA Sport.