Rugby femminile: l’Italia in Francia per un colpaccio difficile

Si disputa questo weekend la terza giornata del Guinness Sei Nazioni femminile 2024 e per le azzurre di Nanni Raineri trasferta durissima domenica pomeriggio. L’Italia, infatti, scenderà in campo a Parigi contro la Francia, con le transalpine ancora imbattute e che vogliono restare in scia alla favorita Inghilterra nella corsa al titolo.

La partita dello Stade Jean Bouin è una delle più dure per le azzurre, contro una delle due favorite al titolo e fuori casa. Ma l’Italia arriva sulle ali dell’entusiasmo dopo aver conquistato la prima vittoria nella storia in Irlanda e sogna un clamoroso bis in trasferta. Come detto, però, i favori sono tutti dalla parte delle padrone di casa e Sillari e compagne dovranno cambiare tanto nel gioco visto sin qui se vorranno tentare il colpaccio.

Sia contro l’Inghilterra sia contro l’Irlanda, infatti, le ragazze di Nanni Raineri hanno concesso troppo possesso alle avversarie, puntando soprattutto sulle capacità difensive per arginare il gioco e, poi, ripartire nelle poche occasioni avute. Una tattica certo non voluta, ma che porta a un forte dispendio di energie e, soprattutto, concede poche chance di marcare punti. Servirà, dunque, provare il più possibile a essere proattive in campo.

Per la sfida contro la Francia il ct azzurro conferma la linea dei trequarti e ridisegna la mischia, al netto anche delle assenze di Sgorbini e Turani, uscite anzitempo durante la partita con l’Irlanda all’RDS Arena. In terza linea, dunque, Ilaria Arrighetti, Isabella Locatelli e Sara Tounesi, mentre in seconda ci sono Giordana Duca e Valeria Fedrighi. In prima linea, infine, Sara Seye, Vittoria Vecchini e Gaia Maris.