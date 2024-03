Volley femminile, Conegliano vince la regular season. Novara ko, Scandicci si rilancia, Egonu 36 punti

Conegliano ha vinto la regular season della Serie A1 di volley femminile. Le Campionesse d’Italia hanno sconfitto Novara per 3-0 (25-14; 27-25; 25-17) nel big della 23ma giornata, hanno confermato la propria imbattibilità stagionale e sono imprendibili dalle inseguitrici quando mancano tre giornate al termine della stagione regolare. La Pantere hanno dettago legge sotto la regia di Joanna Wolosz, trascinate dalla bomber Isabele Haak (23 punti), dalla centrale Sarah Fahr (10 punti, 3 muri) e dalla schiacciatrice Kelsey Robinson (15). Alle piemontesi non sono bastate Vita Akimova (13 punti) e Anne Buijs (11), 5 punti per Caterina Bosetti.

Conegliano ha undici punti di vantaggio su Scandicci, che ha regolato Pinerolo con un secco 3-0 (25-19; 25-16; 25-13) di fronte al proprio pubblico. Prova di grande rilievo da parte dell’opposto Ekaterina Antropova (22 punti, 4 muri), in doppia cifra anche Zhu Ting (12) e Lindsey Ora Ruddins (14) contro la compagine piemontese di Chiara Mason (11) e Indre Sorokaite (7).

Conegliano ha dodici punti di vantaggio su Milano, ora terza a -1 da Scandicci dopo la sconfitta rimedia al tie-break sul campo della scatenata Casalmaggiore, che festeggia così la matematica salvezza. Le padrone di casa si sono imposte per 3-2 (25-18; 17-25; 25-21; 23-25; 15-13), trascinate da Simone Lee (21 punti), Malwina Smarzek (18) ed Elena Perinelli (12). A Milano non sono bastati i 36 punti di Paola Egonu, in doppia cifra anche Myriam Sylla (10).

Chieri ha nei fatti sigillato il quinto posto in classifica generale, vincendo nella tana di Busto Arsizio per 3-0 (25-19; 25-23; 25-20) sotto l’impulso di Kaja Grobelna (18 punti) e Avery Skinner (14) guidate da Ofelia Malinov. Tra le fila delle Farfalle, ora non più così sicure in zona salvezza, hanno ben figurato Rebecca Piva (16 punti), Benedetta Maria Sartori (11) e Martina Bracchi (13).

Secondo successo consecutivo e playoff conquistati per Vallefoglia, che ha vinto sul campo di Firenze per 3-0 (25-15; 30-28; 26-24). In grande spolvero Alice Degradi (20 punti) e Camilla Mingardi (12), mentre tra le toscane si sono distinte Anastasiia Kraiduba (14) e Lina Alsmeier (15).

Cuneo ha battuto Roma per 3-2 (25-21; 27-25; 23-25; 18-25; 18-16), conquistando due punti fondamentali in ottica salvezza e portandosi a +3 su Bergamo (con una partita giocata in più). Seconda vittoria di fila per le piemontesi, secondo stop consecutivo al tie-break per le capitoline, che comunque hanno ipotecato un posto ai playoff. In luce Lena Stigort (22 punti) e Anna Haak (21), alle ospiti non è bastata uan superba Erblira Bici (30 punti).

RISULTATI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Trasportipesanti Casalmaggiore vs Allianz Vero Volley Milano 3-2 (25-18; 17-25; 25-21; 23-25; 15-13)

Uyba Volley Busto Arsizio vs Reale Mutua Fenera Chieri 0-3 (19-25; 23-25; 20-25)

Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Igor Gorgonzola Novara 3-0 (25-14; 27-25; 25-17)

Il Bisonte Firenze vs Megabox Ond. Savio Vallefoglia 0-3 (15-25; 28-30; 24-26)

Savino Del Bene Scandicci vs Wash4green Pinerolo 3-0 (25-19; 25-16; 25-13)

Honda Olivero San Bernardo Cuneo vs Aeroitalia Smi Roma 3-2 (25-21; 27-25; 23-25; 15-19; 18-25; 18-16)

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Conegliano 66 punti, Scandicci 55, Milano 54, Novara 53, Chieri 42, Pinerolo 34, Vallefoglia 34, Roma 32, Casalmaggiore 25, Firenze 24, Busto Arsizio 21, Cuneo 18, Bergamo 15*, Trento 7*. *= 1 partita in meno.