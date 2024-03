Volley, Monza e Milano firmano il colpaccio nei playoff scudetto: espugnate Civitanova e Piacenza! Ok Trento e Perugia

Sono incominciati i playoff scudetto della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Pirotecnica gara-1 dei quarti di finale, con incontri molto equilibrati e sorprese che non sono mancate. Ricordiamo che la serie è al meglio dei cinque incontri, passeranno il turno le squadre che vinceranno tre partite. Trento ha liquidato Modena con un netto 3-0 (25-23; 25-18; 25-18), confermando il pronostico della vigilia di fronte al proprio pubblico.

I Campioni d’Italia, primi in regular season, hanno avuto la meglio sull’ottava forza del torneo, che ha tenuto botta soltanto nel primo set. I dolomitici sono stati presi per mano dagli attaccanti Kamil Rychlicki (15 punti), Alessandro Michieletto (14) e Daniele Lavia (13) sotto la guida di Alessandro Acquarone, che sta prendendo il posto dell’infortunio Riccardo Sbertoli. A Modena non è bastata la verve di Uladzislau Davyskiba (20 punti), 8 per Osmany Juantorena, 5 per Tommaso Rinaldi.

Monza ha firmato la grande impresa della serata espugnando l’Eurosuole Forum di Civitanova per 3-1 (28-26; 20-25; 25-11; 25-20). Spettacolare prestazione dei brianzoli, che avevano già eliminato la Lube nei quarti di finale e che ora sognano in grande dopo aver fatto saltare il fattore banco. La quinta forza del tabellone sta mettendo pressione ai cucinieri, attesi anche dalla doppia semifinale di Champions League contro Trento. Show perentorio di Eric Loeppky (28 punti) e Arthur Szwarc (18) al cospetto di Marlon Yant (16), Aleksandar Nikolov (12) e Mattia Bottolo (12).

L’altro colpaccio della serata è stato disegnato da Milano, che ha sconfitto Piacenza a domicilio per 3-1 (20-25; 25-21; 19-25; 25-22; 15-10). I meneghini, sesti nella stagione regolare, hanno battuto in rimonta la terza classificata, facendo saltare il fattore campo e rendendo la serie ancora più incerta. Il bomber Ferre Reggers (18 punti), il centrale Marco Vitelli (16 punti, 6 muri) e lo schiacciatore Yuki Ishikawa (17 punti, 3 ace) hanno dettato legge contro i Lupi, a cui non sono bastati l’opposto Yuri Romanò (19 punti), i martelli Yoandy Leal (15) e Ricardo Lucarelli (16), il centrale Robertlandy Simon (13 punti, 4 muri).

Perugia ha perso il primo set contro Verona, ma poi ha saputo rimontare brillantemente e a battere un avversario particolarmente insidioso. I Block Devils si sono imposti per 3-1 (23-25; 25-16; 25-21; 25-19), difendendo il fattore campo da seconda testa di serie nel tabellone e mettendo un freno alla mina vagante scaligera. Simone Giannelli ha mandato in doppia cifra Kamil Semeniuk (24 punti), Wassim Ben Tara (18, 3 muri) e Roberto Russo (15 punti, 4 ace, 2 muri). Agli ospiti non sono bastati Amin Esmaeilnezhad (23) e Donovan Dzavoronok (13).

TABELLONE PLAYOFF SCUDETTO VOLLEY

[1] Trento vs [8] Modena 1-0

[4] Civitanova vs [5] Monza 0-1

[2] Perugia vs [7] Verona 1-0

[3] Piacenza vs [6] Milano 0-1

RISULTATI GARA-1 QUARTI DI FINALE PLAYOFF SCUDETTO VOLLEY

Itas Trentino vs Valsa Group Modena 3-0 (25-23; 25-18; 25-18)

Cucine Lube Civitanova vs Mint Vero Volley Monza 1-3 (26-28; 25-20; 11-25; 20-25)

Sir Susa Vim Perugia vs Rana Verona 3-1 (23-25; 25-16; 25-21; 25-19)

Gas Sales Bluenergy Piacenza vs Allianz Milano 2-3 (25-20; 21-25; 25-19; 22-25; 10-15)