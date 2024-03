Pallanuoto femminile, vincono le prime quattro della classe negli anticipi del 13° turno della Serie A1

Il fine settimana dedicato alle Coppe Europee ha trasformato la tredicesima giornata della regular season della Serie A1 di pallanuoto femminile, la quarta di ritorno, in un turno infrasettimanale: anticipati quattro incontri su cinque, con altrettante vittorie delle prime quattro della classifica, in attesa del derby ligure tra Rapallo e Locatelli Genova, fissato per sabato.

Resta in testa L’Ekipe Orizzonte, con le etnee che vincono il derby siciliano, giocato a Catania, con le acesi della Brizz Nuoto per 9-16, conservando tre punti di margine sulla Plebiscito Padova, che passa a Monza, vincendo contro il Como Nuoto per 7-19.

Tutto fin troppo facile per la Pallanuoto Trieste, corsara in casa del Cosenza per 3-18, con le giuliane che restano così a -6 dalla vetta, infine la SIS Roma liquida per 14-3 il Bogliasco e stacca momentaneamente il Rapallo, portandosi al quarto posto solitario a -9 dalla capolista.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE

REGULAR SEASON

GIRONE DI RITORNO

4^ Giornata – mercoledì 6 marzo 2024

14:00 OLIO DI CALABRIA IGP COSENZA PN – PALLANUOTO TRIESTE 3-18

15:00 BRIZZ NUOTO – L’EKIPE ORIZZONTE 9-16

17:00 COMO NUOTO RECOARO – C.S. PLEBISCITO PD 7-19

20:00 S.I.S. ROMA – NETAFIM BOGLIASCO 1951 14-3

4^ Giornata – sabato 9 marzo 2024

15:30 RAPALLO PALLANUOTO – U.S. L. LOCATELLI GENOVA Rapallo (GE) – Piscina Comunale

Classifica

L’EKIPE ORIZZONTE 36

C.S. PLEBISCITO PD 33

PALLANUOTO TRIESTE 30

S.I.S. ROMA 27

RAPALLO PALLANUOTO* 24

NETAFIM BOGLIASCO 1951 13

BRIZZ NUOTO 12

COSENZA PALLANUOTO 8

U.S. L. LOCATELLI GENOVA* 4

COMO NUOTO RECOARO 3

* = una partita in meno