Internazionali d’Italia in chiaro sulla Rai: accordo con Sky, nel pacchetto anche l’Europa League con le italiane

La Rai si muove in maniera particolarmente ampia nel campo dei diritti tv sportivi. Due questioni particolarmente importanti si sono risolte, e la tv di Stato lo ha potuto annunciare pochi minuti fa per mezzo di un comunicato ufficiale apparso sul sito dedicato all’ufficio stampa.

Vanno in casa Rai, infatti, due partite di quarti di finale e due di semifinale di Europa League 2023-2024 con squadre italiane in campo. L’assicurazione è data dal fatto che il derby tra Milan e Roma si trova nella stessa parte di tabellone di Atalanta e Liverpool. Nell’accordo c’è anche la finale nel caso in cui una delle tre squadre citate riuscisse a farne parte. Una situazione non dissimile da quella della scorsa annata, quando ci fu l’esigenza di dover trasmettere in chiaro le semifinali con Roma e Juventus impegnate, e poi anche la finale con i giallorossi coinvolti.

Ma l’altra notizia in grado di scuotere l’ampio pubblico del tennis italiano riguarda gli Internazionali d’Italia. Il torneo di Roma, infatti, tornerà in Rai dopo otto anni. Non solo: oltre al 2024, nell’accordo c’è anche il 2025. I dettagli: undici match del torneo maschile più la finale femminile, o in alternativa la finale di doppio maschile o femminile (facile presumere che questo dipenda dalle presenze italiane). La formula è dell’esclusiva free to air, in simulcast con Sky e Now e con diritti multipiattaforma.

L’emittente nazionale, si diceva, aveva trasmesso le ultime immagini in diretta dal Foro Italico nel 2016, quando andarono in chiaro un quarto di finale (Djokovic-Nadal), una semifinale (Murray-Pouille) e la finale (Djokovic-Murray, vinta dallo scozzese). Più in generale, la Rai fino al 2002 ha trasmesso le immagini dal Foro Italico. Poi, nel 2003, il passaggio a La7 e, dal 2004 fino al 2013, ci fu Italia1 a narrare le fasi finali maschili. Per il torneo femminile dal 2009 subentrò SuperTennis, che lo ha narrato fino al 2023 e che, per alcuni anni, nelle fasi conclusive ha trasmesso assieme alla rete Mediaset. Poi la tv federale ha portato sui propri canali anche la parte in chiaro del torneo maschile. Dal 2019 è tornata Mediaset con un match al giorno, fino al 2023.

L’AD della Rai Roberto Sergio e il DG Giampaolo Rossi hanno commentato: “Siamo particolarmente soddisfatti di questo accordo che garantirà alla più ampia platea possibile di fruire di due grandi momenti di sport, che vedranno protagonisti squadre e atleti italiani. E’ un ulteriore segnale dell’importanza centrale dello sport, e del racconto sportivo, nella mission del Servizio Pubblico. UEFA Europa League e Internazionali BNL d’Italia vanno infatti ad aggiungersi ad una programmazione sportiva che comprende anche, solo per citare i grandi eventi, i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi, gli Europei di calcio e di atletica, il Giro d’Italia e il Tour de France“.

Va ricordato come, nelle ultime settimane del 2023, il racconto Rai delle gesta di Jannik Sinner abbia portato prima Rai2 e poi Rai1 a vette inimmaginabili solo fino a qualche anno fa. La finale delle ATP Finals 2023, trasmessa su Rai1 con Sinner e Novak Djokovic protagonisti, è diventata la partita di tennis più vista da quando esiste l’Auditel (1987), con cinque milioni e mezzo di telespettatori medi. Risultati che confermavano l’enorme crescita vissuta fin dal Sinner-Djokovic del girone, con una quota spettatori mai più scesa sotto i due milioni. E, per la Coppa Davis, rimasta integralmente su Rai2, i numeri non sono stati poi tanto lontani, visto che in finale sono stati superati i tre milioni per Arnaldi-Popyrin e i quattro per Sinner-de Minaur (con punte superiori ai sei).

Va rammentato, inoltre, come sia recente l’accordo che ha prolungato per altri due anni la permanenza della trasmissione in Rai delle Finals, cioè in sostanza fin quando resteranno con certezza a Torino, in quella che ora si chiama Inalpi Arena e non più Pala Alpitour. C’è, in ultimo, da riscontrare come una delibera AGCOM più volte aggiornata (l’ultima novità in questo senso è del 15 marzo 2012) determini alcuni tra questi eventi come di rilevanza nazionale da trasmettere in chiaro. Ci si riferisce, in particolare, a semifinali e finale di Europa League con squadra italiana (con obbligo di diretta) e semifinali e finali degli Internazionali d’Italia alle quali partecipino atleti italiani.

La delibera è tornata in voga di recente a causa della decisione del gruppo Discovery di non concedere la diretta in chiaro della finale degli Australian Open 2024 tra Sinner e Daniil Medvedev, optando tardivamente per una differita alle 18:00 del giorno stesso su Nove (gli ascolti di Eurosport furono secondi solo a quelli di Rai1 nella mattina). L’ampia richiesta in questo caso è una: per il tennis, includere, insieme al Foro Italico e alle finali di Coppa Davis e Fed Cup, anche le fasi finali dei quattro Slam.