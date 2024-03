Sinner-Vavassori oggi in tv, orario ATP Miami 2024: programma, canale, streaming

Il tabellone di singolare maschile del torneo ATP Masters 1000 di Miami vedrà scattare oggi, venerdì 22 marzo, il secondo turno, con Jannik Sinner, numero 2, che scenderà in campo nel derby italiano contro il qualificato Andrea Vavassori.

Il match sarà il secondo in programma sullo Stadium a partire dalle ore 17.00 italiane, dopo l’incontro di singolare femminile tra la numero 3, la statunitense Coco Gauff, e la qualificata argentina Nadia Podoroska. Quello odierno sarà il primo incrocio in assoluto tra Sinner e Vavassori.

LA DIRETTA LIVE DI SINNER-VAVASSORI (2° MATCH DALLE 17.00)

La diretta tv del derby tra Jannik Sinner ed Andrea Vavassori del torneo di Miami 2024 di tennis sarà affidata a Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Now e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO ATP MIAMI 2024

Venerdì 22 marzo – Stadium

Dalle ore 17.00 italiane

Coco Gauff (Stati Uniti, 3) – Nadia Podoroska (Argentina, Q)

A seguire

Jannik Sinner (Italia, 2) – Andrea Vavassori (Italia, Q) – Diretta tv su Sky Sport Tennis

PROGRAMMA ATP MASTERS 1000 MIAMI 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, Now, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.