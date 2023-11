ATP Final 2023, Jannik Sinner ha vinto in ogni caso a Torino: ascolti tv record e italiani conquistati

Novak Djokovic ha conquistato il titolo di Maestro per la settima volta in carriera, ma Jannik Sinner ha ottenuto comunque un successo su più fronti. L’esito dell’atto conclusivo al Pala Alpitour di Torino non ha fatto sorridere l’altoatesino, ko al cospetto di una versione di Nole straordinaria. Il 6-3 6-3 del match la dice lunga sulla prova del campione nativo di Belgrado.

Un percorso, comunque, entusiasmante quello di Jannik in una settimana di ubriacatura tennistica tornata a emozionare il pubblico presente nell’impianto torinese e chi era davanti alla tv. La vittoria del ragazzo di Sesto Pusteria è stata questa: la Sinner-Mania ha coinvolto tutti ed è diversa rispetto al passato. Sfogliando l’album dei ricordi, campioni dalla personalità istrionica e anche un po’ guascona avevano attirato l’attenzione degli italiani, elevandoli a personaggi o a icone. Il pensiero va ad Alberto Tomba e a Valentino Rossi, che con i loro risultati e il loro modo di essere hanno creato il fenomeno dell’immedesimazione collettiva.

Con Sinner la storia si sta replicando, ma il 22enne ha una tempra completamente differente, lontana dall’estrosità del ruspante bolognese e dai colpi di genio del pilota di Tavullia. L’altoatesino ha conquistato la platea, come Massimo Decimo Meridio nell’arena del Colosseo, con il suo talento e la voglia di lottare, andando oltre i calcoli che avrebbero potuto estromettere Djokovic nella fase a gironi e giocando per diventare la miglior versione di se stesso.

Con questo spirito Sinner contempla la perfezione e il pubblico se ne è innamorato. Un trionfo su Rai 1 per la Finale di Torino con 5,5 milioni e quasi il 30% di share (29.5%). Considerando i numeri di Sky Sport (1.193.000; 6,4% di share), si arriva a un totale di 6.686.000 e 35,9%. Un seguito frutto di quanto già ottenuto nei match precedenti.

La semifinale conquistata da Sinner contro Medvedev (numero 3 al mondo) aveva portato a 2 milioni 270 mila spettatori con il 18,3% su Rai2 (dalle 14.02 alle 17,21), mentre su Sky Sport 819 mila spettatori medi con il 5,4% di share e un picco di 1 milione 58 mila spettatori durante il terzo set. L’ultimo match del girone contro Holger Rune (senza la qualificazione in palio) nel prime time di Rai 2 aveva totalizzato 2 milioni 581 mila spettatori con il 13,4%; Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno avevano ottenuto 653 mila spettatori medi e 1 milione 555 mila spettatori unici, con il 3,5% di share e un picco di 766 mila spettatori durante il primo set.

Il tutto poi da rapportare alla prima sfida tra Sinner e Nole nel round robin con 2 milioni e 543 mila spettatori su Rai 2 (share del 14,6%); 789 mila spettatori medi e 1 milione 838 mila spettatori unici, con il 4,5% di share e un picco di 959 mila spettatori alla fine del secondo set su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno. In questo modo le ATP Finals a Torino sono state l’evento indoor di maggior successo della storia tricolore dello sport. Una rappresentazione d’eccellenza del made in Italy il ragazzo di Sesto Pusteria, che non vuol fermarsi qui perché ha nel campo da tennis il suo sogno.

Foto: LaPresse