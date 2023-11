Coppa Davis 2023: Sinner, Sonego e Musetti fanno volare gli ascolti di Rai2

I dati d’ascolto di Rai2, diffusi nella mattina, confermano quanto alla seconda rete della tv di Stato stia facendo bene la trasmissione del tennis. Dopo le ATP Finals dello scorso anno, anche la Coppa Davis sta riscuotendo sempre maggiore seguito, ancor più se paragonato ai dati visti un anno fa (Italia-Canada, la semifinale, ebbe meno di un milione di media parametrato sulle prime cinque ore di trasmissione). Di seguito i dati della semifinale Italia-Serbia.

I tre match presi separatamente hanno messo insieme valori molto significativi. In particolare, l’apertura tra Lorenzo Musetti e Miomir Kecmanovic è stata vista da una media di 1.689.000 telespettatori per il 12,2% di share.

A seguire, la supersfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, vinta dall’altoatesino dopo tre match point annullati consecutivamente, si è spinta fino ai 2.149.000 spettatori, per il 17% in quella fascia oraria, dato irraggiungibile per qualunque altra rete in quel momento, Rai1 compresa. Un dato non noto è quello dei picchi d’ascolto, che sarebbe interessante soprattutto per le fasi cruciali.

Infine, il doppio Sinner/Sonego-Djokovic-Kecmanovic ha tenuto incollati al secondo canale nazionale 2.536.000 persone, per uno share del 15,7%. In altre parole, in quel momento la platea televisiva era superiore a quella del match precedente e per questo lo share è minore nonostante i numeri assoluti siano più elevati.

A questi dati verranno poi aggiunti quelli di Sky Sport, che ha trasmesso l’intero evento sui propri canali. Non è difficile immaginare, però, la grande quantità di persone che può aver deciso di utilizzare i vari servizi streaming disponibili, da RaiPlay a SkyGo e Now.

Foto: LaPresse