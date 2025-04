Paolo Bertolucci si sbilancia sul ritorno di Jannik Sinner a Roma

Il conto alla rovescia sta per finire. La sospensione di Jannik Sinner dal massimo circuito internazionale è prossima ai titoli di coda. Dal 5 maggio l’azzurro potrà mettersi definitivamente alle spalle la vicenda “Closebol”. Un caso che gli ha provocato non pochi turbamenti, visto anche quanto rivelato nell’intervista di ieri sera al TG1 in cui il n.1 del mondo ha anche ammesso di aver pensato di lasciare il tennis.

Le spiacevoli sensazioni, però, sono parte del percorso e in questi giorni Jannik si sta allenando alacremente a Montecarlo per trovare la propria miglior condizione in vista degli Internazionali d’Italia (inizio dal 7 maggio), primo evento nella programmazione “post squalifica” del nostro portacolori.

Ci si chiede quale sarà la sua forma. Se ne è parlato nel corso dell’ultima puntata di Sky Tennis Club, approfondimento dedicato allo sport con racchetta e pallina, in onda sui canali di Sky Sport. Paolo Bertolucci, tra i presenti, ha fornito una propria chiave di lettura.

“Non essendo reduce da un infortunio può partire a mille, senza avere remore mentali e paure. Certo, la pressione sarà tantissima. Tutti lo aspettano al varco, ma io sono sicuro che lui ha fatto una preparazione splendida. Per un atleta normale, servirebbero due tornei (da 5 a 7 partite) per ritrovare il feeling giusto. Siccome qui parliamo di un fenomeno, non mi meraviglierei se partisse subito a razzo. Vedremo“, ha affermato Bertolucci.

Non resta che attendere quanto ci dirà il campo, in considerazione che al Foro Italico non ci sarà per la prima volta nella propria carriera Novak Djokovic e anche sulla presenza dello spagnolo Carlos Alcaraz c’è un grande punto di domanda, visti i suoi problemi fisici che non gli hanno consentito di giocare a Madrid.