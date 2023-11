Coppa Davis 2023: oltre 4.5 milioni su Rai2 per Sinner-de Minaur, punte superiori ai 6 milioni

La Coppa Davis 2023 fa volare gli ascolti di Rai2. La seconda rete nazionale, nelle ore della finale tra Italia e Australia, è diventata la prima sostanzialmente per tutto il tempo, mantenendo il primato per l’intero pomeriggio e la parte di serata caratterizzata dai momenti in cui, per la seconda volta, l’Insalatiera tornava dalle nostre parti.

In particolare, si è iniziato con un dato di 3.208.000 persone incollate a Rai2 per il match tra Matteo Arnaldi e Alexei Popyrin, per uno share del 21,91%. Questo significa che, tra coloro che avevano la tv accesa in quel momento, un italiano su 5 stava guardando il match poi vinto per 7-5 2-6 6-4 dal sanremese. Si superano i 4 milioni (4.053.000) con gli 849.000 di Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

A seguire, l’incontro che ha visto Jannik Sinner travolgere Alex de Minaur è stato seguito da 4.662.000 persone, con uno share del 23,35%. Si sono inoltre verificate punte di 6.4 milioni, presumibilmente nel finale di match (in cui, peraltro, c’è stato un contemporaneo collegamento col TG1 che può solo aver fatto schizzare in alto la quota di quanti hanno visto quell’attimo). Oltre al citato dato di Rai2, va aggiunto anche quello di Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, che assommano 1.024.000 spettatori e il 5,1% di share; si sale così a quota 5.686.000 e 28,45%.

Tali dati non sono ancora integrati con quelli di Sky Sport e delle varie opzioni streaming, ma consentono già di definire due questioni. La prima: Sinner-de Minaur è, nell’era Auditel e secondo i dati noti, il secondo incontro di tennis più visto in Italia (i dati Sky certificheranno il sorpasso sulla finale di Wimbledon 2021 tra Matteo Berrettini e Novak Djokovic, trasmessa su Tv8 e Sky), mentre Arnaldi-Popyrin è il quarto.

