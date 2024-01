Ascolti tv Sinner-Medvedev: numeri di rilievo per Eurosport nella finale degli Australian Open

Sono arrivati da pochi minuti i dati di ascolto della finale degli Australian Open 2024 tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, vinta dall’azzurro per 3-6 3-6 6-4 6-4 6-3 al termine di una rimonta che ha esaltato non solo il popolo tennistico, ma anche quello sportivo italiano. Un momento storico, 48 anni dopo il Roland Garros vinto da Adriano Panatta e gli anni in cui Francesca Schiavone prima, a Parigi nel 2010, e Flavia Pennetta poi, agli US Open 2015, si portavano a casa il trofeo.

Su Eurosport 1, canale che è stato il solo a trasmettere la finale, sono stati quasi 2 milioni i telespettatori collegati (il dato si aggira attorno a 1,9). Si tratta, in altre parole, della partita di tennis più vista di sempre sulle piattaforme satellitari, per uno share che si assesta nella zona del 17%. Bisogna tenere conto del fatto che la platea satellitare è, da molti anni, assestata in una zona che si aggira attualmente a poco più di 4 milioni, dopo i picchi di 5 degli anni d’oro, se si parla in termini di abbonamenti sottoscritti.

Appare dunque ancora più chiaro quanto la mancata trasmissione in diretta in chiaro, indipendentemente dalle responsabilità di chiunque non l’abbia concessa, sia stata una grandissima occasione persa. Non è difficile, infatti, immaginare quanto sarebbero stati spaziali i dati nel caso in essere. Rai1, con la finale delle ATP Finals tra Sinner e Novak Djokovic, superò i 5 milioni e mezzo e, assieme ai dati Sky, furono combinati quasi 7 milioni. Non sapremo mai se il dato sarebbe stato superato o meno, ma le potenzialità appaiono evidenti: non è impossibile ritenere che si sarebbe parlato del match di tennis più visto in Italia da quando esiste l’Auditel, cioè dal 1987.

Ancor più da rilevare è il fatto che, nelle ultime fasi, la platea televisiva si è innalzata vertiginosamente, superando abbondantemente i due milioni e mezzo. Dati che non appartengono neanche a una larghissima fetta di incontri di calcio normalmente trasmessi sulle piattaforme via satellite. Per quanto riguarda la sintesi trasmessa dalle 18:00 in chiaro su Nove, di cui si è avuta comunicazione solamente nella tarda serata di sabato, il dato è il seguente: 579.000 spettatori con il 3,8%.

