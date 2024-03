Sport in tv oggi (venerdì 1° marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming oggi, venerdì 1° marzo: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, i motori con la F1, l’atletica con i Mondiali indoor, gli sport invernali con sci alpino, sci di fondo, salto con gli sci, biathlon, sci alpinismo, bob e pattinaggio artistico, il basket con l’Eurolega, il calcio con la Serie A, e molto altro.

Alle ore 17.00 italiane andranno in scena le qualifiche del GP del Bahrain, prima tappa del Mondiale 2024 di F1: sarà sul tracciato di Sakhir che si deciderà il primo poleman dell’anno e l’attesa è tutta per la Ferrari del monegasco Charles Leclerc, che proverà a battere il vincitore dello scorso campionato, il pilota neerlandese della Red Bull Max Verstappen.

Dopo lo spostamento della gara di ieri, scatterà oggi ad Oslo Holmenkollen, in Norvegia, la tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon: alle ore 12.30 si terrà la 15 km individuale femminile, mentre alle ore 15.30 si disputerà la 20 km individuale maschile.

Per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino a Kvitfjell le donne saranno impegnate sulla neve norvegese con quella che è diventata l’unica prova cronometrata della discesa femminile. La prova di oggi si rende necessaria per la disputa della gara di domani.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 1° marzo

05.00 Pattinaggio artistico, Mondiali Junior Taipei City: danza sul ghiaccio, rhythm dance – YouTube Skating ISU

09.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lahti: LH HS130 femminile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

09.00 Slittino, Coppa del Mondo Sigulda: Nations Cup – Nessuna copertura tv / streaming

09.30 Biathlon, Mondiali Youth Otepaa: staffetta 3×7.5 km maschile – eurosport.it, discovery+

10.30 Snowboard, Coppa del Mondo Sierra Nevada: qualificazioni cross maschile e femminile – Nessuna copertura tv / streaming

10.45 Pattinaggio artistico, Mondiali Junior Taipei City: individuale femminile, programma libero – YouTube Skating ISU

11.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Kvitfjell: prova cronometrata discesa femminile – Nessuna copertura tv / streaming

11.05 Atletica, Mondiali indoor Glasgow: 1a giornata, sessione mattutina – Rai Sport HD, Rai Play

12.30 Biathlon, Coppa del Mondo Oslo: 15 km individuale femminile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

12.30 Biathlon, Mondiali Youth Otepaa: staffetta 3×6 km femminile – eurosport.it, discovery+

13.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo Lahti: Provisional Competition Round maschile – Nessuna copertura tv / streaming

13.30-14.30 F1, GP Bahrain: prove libere 3 – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, Now

13.30 Sci alpinismo, Coppa del Mondo Schladming: qualificazioni vertical race maschile e femminile – Nessuna copertura tv / streaming

13.45 Sci di fondo, Coppa del Mondo Lahti: qualificazioni team sprint tc femminile – eurosport.it, discovery+

14.00 Tennis, ATP 500 Dubai: semifinali – Sky Sport Tennis, Sky Go, Now, Tennis TV

14.10 Sci di fondo, Coppa del Mondo Lahti: qualificazioni team sprint tc maschile – eurosport.it, discovery+

15.00 Bob, Mondiali Winterberg: 1a manche bob a 2 femminile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

15.15 Tiro a segno, Europei 10 metri: finale carabina femminile – YouTube ESCvideostream

15.30 Biathlon, Coppa del Mondo Oslo: 20 km individuale maschile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

15.45 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lahti: qualificazioni LH HS130 maschile – eurosport.it, discovery+

15.45 Sci di fondo, Coppa del Mondo Lahti: finale team sprint tc femminile – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, Rai Sport HD, Rai Play

16.10 Sci di fondo, Coppa del Mondo Lahti: finale team sprint tc maschile – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, Rai Sport HD, Rai Play

16.15 Sci alpinismo, Coppa del Mondo Schladming: finali vertical race maschile e femminile – Nessuna copertura tv / streaming

16.30 Bob, Mondiali Winterberg: 2a manche bob a 2 femminile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

17.00-18.00 F1, GP Bahrain: qualifiche – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, Now, differita 22.30 TV8 HD, tv8.it

17.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lahti: LH HS130 maschile – eurosport.it, discovery+, dalle 17.10 Eurosport 1 HD

17.00 Tiro a segno, Europei 10 metri: finale carabina maschile – YouTube ESCvideostream

18.00 Sci alpino, Coppa del mondo Aspen: 1a manche gigante maschile – Rai Sport HD, Eurosport 2 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+, DAZN

18.00 Tennis, ATP 250 Santiago del Cile: quarti di finale (2° match dalle 18.00, comunque non prima delle 22.00 Darderi-Tabilo) – Sky Sport Tennis, Sky Go, Now, Tennis TV

18.45 Tiro a segno, Europei 10 metri: finale pistola mista – YouTube ESCvideostream

19.00 Tennis, WTA 250 Austin: quarti di finale – Sky Sport Max, Sky Go, Now, WTA TV

20.00 Basket, Eurolega: ASVEL Villeurbanne-Olimpia Milano – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Go, Now

20.05 Atletica, Mondiali indoor Glasgow: 1a giornata, sessione serale – Rai 2 HD, poi dalle 20.30 Rai Sport HD, poi dalle 21.00 Rai 2 HD, Rai Play

20.30 Tennis, WTA 500 San Diego: quarti di finale – Sky Sport Max, Sky Go, Now, WTA TV

20.35 Rugby, URC: Munster-Zebre Parma – Sky Sport Arena, Sky Go, Now

20.45 Calcio, Serie A: Lazio-Milan – DAZN, ZONA DAZN

21.00 Sci alpino, Coppa del mondo Aspen: 2a manche gigante maschile – Eurosport 1 HD, Rai Play 3, eurosport.it, discovery+, DAZN, differita 23.15 Rai Sport HD, Rai Play

21.15 Basket femminile, Serie A1: Ragusa-Roma – Rai Sport HD, Rai Play, flima.tv

02.00 Tennis, ATP 500 Acapulco: semifinali – Sky Sport Uno, Sky Go, Now, Tennis TV

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE OA SPORT

Venerdì 1° marzo

18:25 Sport2day Speciale Formula Uno con Beatrice Frangione e Luca Preti. su oasport.tv

19:05 Waterpolo Preview 5a Puntata 2024 con Guillermo “Willy” Molina: universale Iren Genova Quinto e Carlotta Meggiato: difensore Antenore Plebiscito Padova. Conduce: Andrea Addezio. su oasport.tv

19:40 Tennis2u con Alessandro Aita: OA Sport Conduce: Giandomenico Tiseo su oasport.tv

20:20 Volley2u con Alberto Giuliani: Allenatore Modena Volley. Conduce: Roberta Rotelli su oasport.tv

21:00 Run2u con Federica Moroni: atleta e Marcello Magnani: Manager di Atletica. Conducono: Sabrina Sgalaberna, Daniele Menarini e Danny Frisoni. su oasport.tv