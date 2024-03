LIVE Biathlon, Individuale maschile Oslo 2024 in DIRETTA: chi arginerà il dominio scandinavo?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE dell’individuale maschile, sulla distanza dei 20 km, in programma ad Oslo (Norvegia), gara di apertura della settima tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2023-2024. Si torna in pista (meteo permettendo) dopo i campionati del Mondo, lo squadrone di casa si presenta al via con la voglia e la possibilità di monopolizzare il podio, sfida aperta per la conquista della coppetta di specialità: tra i fratelli Boe ci può provare anche il tedesco Roman Rees.

Ultima individuale di stagione, la terza nel massimo circuito itinerante ma la quarta in stagione se si conteggia anche quella della manifestazione iridata. Si assegna quindi la prima coppetta di specialità, e la sfida è tra Norvegia e Germania. Il favorito della gara è anche il pettorale rosso, con Johannes Boe che dovrebbe incappare in una giornata decisamente storta per perdere il primato. L’alieno norvegese ha infatti 29 punti di vantaggio sul teutonico Rees, e ben 60 sul fratello maggiore Tarjei. I primi due in graduatoria sono anche coloro ad essersi imposti nella specialità nelle due precedenti gare in Coppa del Mondo, mentre ai recenti Mondiali c’è stata una doppietta in casa Boe con Johannes davanti, e sul podio è salito Benedikt Doll. Quest’ultimo però è addirittura il terzo tedesco in classifica, con Justus Strelow quarto a 86 punti e Johannes Kuehn quinto a -2 dal connazionale. Per la gara di oggi però tutta la squadra norvegese è candidata ad un posto sul podio, così come, rimanendo in Scandinavia, gli svedesi Sebastian Samuelsson e Martin Ponsiluoma possono dire la loro.

Scendendo in Europa continentale attenzione al lettone Rastorgujevs, così come ai francesi Quentin Fillon Maillet ed Eric Perrot. In casa Italia il punto di riferimento sarà Tommaso Giacomel, con l’azzurro classe 2000 che vuole riscattare un Mondiale deludente in piazzola, ma comunque con la ciliegina dell’argento nella single mixed. Il trentino di Imer è salito sul podio proprio nell’ultima 20km della scorsa stagione, anche se eravamo ad Oestersund, e oggi vuole provare a ripetersi. Bisognerà prestare molta cura alla scelta dei materiali, in una pista che si annuncia assai selettiva per via di una neve molla e difficile da sciare. Didier Bionaz trova nell’individuale uno dei suoi format preferiti (il valdostano ha sparato, ormai qualche anno fa, anche per salire sul podio ad Anterselva), e se il 2000 riesce a ritrovare confidenza al tiro può metter in pista una bella gara. Lukas Hofer è in crescita, su queste nevi si è sempre comportato bene e non è escluso l’exploit. Mentre sia Elia Zeni che Patrick Braunhofer andranno a caccia del loro miglior risultato in carriera nel massimo circuito, e perché no, della qualificazione alla mass start.

