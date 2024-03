LIVE Sci alpino, Seconda prova Kvitfjell 2024 in DIRETTA: DIRETTA: il maltempo darà una tregua o salta tutto il fine settimana?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della seconda prova della discesa libera di Kvitfjell (Norvegia), valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2023-2024. Il meteo non dà tregua neanche in Scandinavia, e dopo il primo allenamento cancellato ieri oggi è fondamentale riuscire a disputare il training per non perdere la possibilità di effettuare la discesa prevista per sabato. Ma le previsioni sono tutt’altro che favorevoli.

Un vero calvario che continua, il Circo Bianco declinato al femminile non riesce quasi più a portare a termine delle gare veloci. Le cancellazioni già dilagano, e anche il fine settimana norvegese è ad alto rischio. Questo 2024 è partito sotto una cattiva stella da Garmisch, poi in Val di Fassa due superG annullati e ora l’incertezza regna sovrana in quel di Kvitfjell. Continua a nevicare nella località vicino a Lillehammer, con in più la nebbia che perversa sull’Olympiabakken. Ieri tutto ciò ha portato alla non disputa della prima prova, oggi dovrebbe andare in scena la seconda, di vitale importanza se non si vuole cambiare completamente il calendario del fine settimana e dire addio alla discesa. Ma il meteo non promette nulla di buono, non solo per domani ma almeno fino a domenica. Chi guarda da spettatrice molto interessata è Mikaela Shiffrin, che rientrerà settimana prossima ad Are e in caso di altre gare saltare potrebbe clamorosamente rimanere in gioco per la conquista della generale.

Allenamento di oggi che sarebbe fondamentale anche per studiare le linee e le peculiarità di un pendio che non viene affrontato spesso dalle ragazze. Lara Gut-Behrami scalpita per gareggiare, per poter mettere quel tesoretto di punti prima degli ultimi fine settimana. In casa Italia si punta tanto su Federica Brignone, ancora in piena lotta per conquistare la coppetta di specialità di superG (34 i punti che la separano dall’elvetica Gut), e su Marta Bassino, ultima vincitrice di una discesa disputata in Coppa del Mondo con quel capolavoro di Crans Montana. Poi occhio alle austriache, sempre pericolose su queste nevi e in palla, e le padrone di casa della Norvegia, con Kajsa Vickhoff Lie che ha vinto l’anno scorso qui e Ragnhild Mowinckel alle ultime battute di una super carriera.

Il meteo darà una tregua o si scombinerà completamente tutto il fine settimana? L'ardua sentenza in mattinata, quando alle 11.00 la prima donna-jet dovrebbe aprire il cancelletto.