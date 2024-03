Golf: Ramey e Kim subito in testa al Cognizant Classic. Francesco Molinari a metà classifica

Si è concluso nella notte il primo giro del Cognizant Classic 2024, torneo ospitato dal PGA National Resort in quel dei Palm Beach Gardens, in Florida. A prendere la vetta per primi son l’USA Chad Ramey, trentunenne del Mississippi, e il sudcoreano Seong-Hyeon Kim, autori entrambi di un giro bogey free per arrivare a -7. In particolare, per l’asiatico c’è anche l’eagle alla buca 3.

Alle loro spalle il gruppo dei terzi a -6 risulta di particolare ampiezza: l’unico non USA è l’inglese David Skinns, poi ci sono Andrew Novak, Ryan Moore (entrambi capaci a loro volta di un eagle), Austin Eckroat, Cameron Young e Chesson Hadley.

Tra i noni a -5, invece, i due portacolori di Cina Taipei (nome sportivo di Taiwan) Kevin Yu e C.T. Pan, il sudafricano Erik van Rooyen e gli americani Billy Horschel, Sam Ryder, Bud Cauley e Chandler Phillips. In questo gruppo in particolare l’onore dell’eagle tocca a van Rooyen. Immediatamente alle spalle di tutti loro Rory McIlroy: il nordirlandese è tra i 16i a -4.

Per Francesco Molinari partenza da metà classifica: il torinese è 71° con lo score di -1, accanto ad altri nomi importanti come quello dell’inglese Matt Wallace. L’italiano gira in modo tutto sommato regolare, con tre birdie (tra cui quello alla 18 che fa tanta differenza) e due bogey.