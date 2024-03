LIVE Atletica, Mondiali indoor 2024 in DIRETTA: subito Ali, Tecuceanu e Ceccarelli, attesa per Fabbri e Weir

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Mondiali di atletica indoor in programma a Glasgow in Scozia. Prima giornata di gare con ben cinque finali in programma e con l’Italia subito protagonista anche nelle batterie e nelle qualificazioni con alcuni dei suoi atleti di punta. Sono 21 gli azzurri convocati per Glasgow, alcuni dei quali puntano ad un risultato di prestigio..

Si parte alle 10.05 con i 60 metri ostacoli del pentathlon. Al via per l’Italia Sveva Gerevini che punta ad un risultato di prestigio. La giovane atleta spagnola Maria Vicente emerge come una delle favorite in un gruppo di talenti che include le migliori cinque specialiste della stagione, tra cui la primatista italiana Sveva Gerevini. La campionessa del mondo belga in carica Noor Vidts cerca di confermare il suo status, mentre la ventenne finlandese Saga Vanninen si presenta come una promessa da tenere d’occhio. Alcune assenze di rilievo includono le atlete belga Thiam, britannica Johnson-Thompson e polacca Sulek. A seguire le batterie dei 400 donne con Ayomide Folorunso che punta alla finale. L’olandese Bol, attualmente primatista mondiale al coperto con un tempo di 49.24 è la favorita. Dopo aver ottenuto due argenti a Belgrado e due ori a Istanbul, è probabile che possa replicare il successo anche a Glasgow. Anche la connazionale Lieke Klaver è in lizza per il podio, insieme ad altre specialiste come Holmes e Diggs degli Stati Uniti e Vondrova della Repubblica Ceca. Tra le nuove promesse spicca la norvegese Henriette Jaeger, mentre nella staffetta gli olandesi sono i favoriti, seguiti da polacchi, giamaicani e statunitensi che cercano di riconquistare il titolo dopo tre vittorie consecutive dal 2014 al 2018.

Dopo l’alto del Pentathlon sono previste le batterie dei 400 maschili dove non ci sono azzurri al via. Le chances di successo sono alte per il norvegese Karsten Warholm e Jereem Richards di Trinidad e Tobago, attualmente campioni europeo e mondiale indoor rispettivamente. Non ci sono star nella squadra Usa ma l’emergere di atleti come Faust e Patterson nella gara individuale e le eccellenti chances nella staffetta 4×400 (con atleti come Bassitt e Boling, già medagliati a livello mondiale all’aperto) mantengono gli Stati Uniti in una posizione di primo piano, insieme a paesi dalla grande tradizione come Belgio e Polonia. Sarà senza azzurre anche la prima finale iridata, quella del lancio del peso femminile. Assenze rilevanti come la portoghese Dongmo (infortunio) e la cinese Gong. Le medaglie se le potrebbero giocare Jackson-Ealey, Mitton e Schilder. Le outsider sono Ewen e Thomas-Dodd. C’è Eloisa Coiro al via delle batterie degli 800 donne, dove sono presenti quasi tutte le migliori dell’anno, dalle etiopi Habitam Alemu e Tsige Duguma, alla britannica Jemma Reekie, all’ugandese Nakaayi, alla elvetica Werro.

La sessione mattutina si chiuderà con i fuochi d’artificio per l’Italia. Ci sono infatti Catalin Tecuceanu, primo al mondo, e Francesco Pernici al via delle batterie degli 800 per l’Italia con buone ambizioni di essere protagonisti. L’atleta italiano ha il miglior tempo del 2024, 1:45.00, in una specialità dove l’Italia ha raggiunto il podio solo nel 1989 con Tonino Viali (bronzo). In gara il campione del mondo indoor Mariano Garcia e l’europeo Adrian Ben, entrambi spagnoli. Tra i favoriti anche Hoppel degli Stati Uniti e Kibet del Kenya, con altri contendenti come Crestan del Belgio, gli africani Masalela e Gouaned, Robert dalla Francia e Kramer dalla Svezia. In chiusura, oltre al peso del Pentathlon, le batterie dei 60 con due italiani al via, Chituru Ali e il campione europeo in carica Samuele Ceccarelli. Noah Lyles, triplice campione del mondo, è il favorito grazie ai suoi straordinari progressi sulla distanza breve (6.43). Il principale rivale è Christian Coleman, già campione del mondo e primatista mondiale da sei anni con 6.34. Ackeem Blake è un serio contendente per il podio. Omanyala dal Kenya, Azu dalla Gran Bretagna e l’azzurro Chituru Ali dall’Italia sono altri nomi da tenere d’occhio. Samuele Ceccarelli finora non è riuscito a ripetere la grande stagione passata ma sarà comunque al via del suo primo Mondiale.

La sessione serale si aprirà con le batterie dei 1500 donne che vedono al via l’azzurra Giulia Aprile. Il podio tutto etiope nella gara femminile è una reale possibilità. I nomi in lizza sono diversi rispetto a due anni fa: Freweyni Hailu, Diribe Welteji e la diciottenne Birke Haylom sono tra le favorite, con crediti superiori rispetto ad avversarie di grande calibro come la britannica Bell e l’irlandese Healy, che guidano il gruppo delle migliori europee iscritte. Si procede con il lungo del Pentathlon e la finale dell’alto donne dove non sono iscritte atlete italiane. Ha superato i due metri, con un record al coperto per l’ucraina Yaroslava Mahuchikh e primato continentale per l’australiana Nicola Olyslagers ma attenzione ad un’altra star australiana, Eleanor Patterson, apparentemente non al massimo della forma. Dietro le favorite, la giovane serba Angelina Topic sta continuando a crescere. In gara anche la statunitense Vashti Cunningham, otto anni dopo il suo titolo mondiale a Portland.

Alle 20.45 si disputano le semifinali dei 60 piani uomini, a seguire le batterie dei 1500 maschili senza azzurri al via nonostante i tanti record italiani stabiliti in questa specialità in stagione. Senza Jakob Ingebrigtsen, il campo si apre per l’etiope bi-campione Samuel Tefera e il suo giovane connazionale di 17 anni, Mehary, insieme a numerosi altri atleti con ambizioni di successo. Tra di loro ci sono il norvegese Nordas, bronzo mondiale all’aperto, il francese Habz, bronzo europeo, e i sudafricani Tshite e Mphahlele. Oltre Oceano, ci sono il neozelandese Beamish e lo statunitense Kessler. La finale più attesa in casa azzurra è quella delle 21.20, il getto del peso con Leonardo Fabbri e Zane Weir che cercheranno di regalare la prima soddisfazione all’Italia. All’appello manca solo Joe Kovacs per completare una qualità pari a una finale mondiale o olimpica. Tra i protagonisti, c’è il primatista mondiale e due volte campione olimpico e iridato all’aperto Ryan Crouser, favorito per riportare il titolo mondiale agli Stati Uniti dopo dieci anni. Tuttavia, dal Brasile arriva Darlan Romani, vincitore su Crouser due anni fa a Belgrado. Gli azzurri, con Leonardo Fabbri, argento a Budapest, e Zane Weir, oro europeo indoor a Istanbul, hanno buone possibilità di piazzarsi in alto. Il neozelandese Tom Walsh, due volte campione mondiale indoor e costante presenza sul podio nelle ultime quattro edizioni, è un altro avversario di alto livello, insieme al giamaicano Rajindra Campbell e al nigeriano Enekwechi, entrambi in ottima forma.

Il finale di serata è riservato alle semifinali dei 400 maschili e femminili con, si spera Ayomide Folorunso, agli 800 del Pentrathlon che chiuderanno la prova multipla femminile con Sveva Gerevini e alla finale dei 60 piani uomini.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Mondiali di atletica indoor in programma a Glasgow in Scozia. cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 11.00 con la sessione mattutina, dalle 20.00 la seconda sessione di giornata.. Buon divertimento!

Foto Lapresse