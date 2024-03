LIVE Sci alpino, Gigante Aspen 2024 in DIRETTA: prosegue la caccia ai record di Odermatt

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE dello slalom gigante maschile in programma ad Aspen (Stati Uniti), valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Seconda tappa consecutiva in terra statunitense per il circo bianco: quest’oggi, si recupera la prova annullata per maltempo a Solden in apertura di stagione, gara che anticipa le due competizioni, un gigante e uno slalom, previste già originariamente nella località del Colorado.

Il tema che terrà banco maggiormente non può che essere la caccia ai record di Marco Odermatt. Il classe 1997 elvetico è reduce dal successo ottenuto a Palisades Tahoe, vittoria che gli ha matematicamente consegnato la conquista della terza Coppa del Mondo generale. Odermatt ha nel mirino il primato di affermazioni consecutive in gigante detenuto da Ingemar Stenmark (14): in questo momento, lo svizzero si trova a quota 10 e, visto che le prove ancora da disputare in stagione in questa specialità sono 4, può agganciare lo svedese in testa a questa particolare classifica.

I gigantisti italiani vorranno riscattare una tappa avara di soddisfazioni in quel di Palisades Tahoe. Gli azzurri non possono permettersi ulteriori passi falsi: escludendo le finali di Saalbach, mancano tre gare al termine della stagione e, per entrare tra i migliori 25 della classifica di specialità, servono risultati e punti. Gli italiani presenti quest’oggi sono Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite, Alex Vinatzer, Hannes Zingerle, Tobias Kastlunger, Simon Talacci.

Il via della prima manche scatterà alle ore 18.00, mentre la seconda parte di gara inizierà alle 19.30.