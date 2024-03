LIVE Biathlon, Individuale femminile Oslo 2024 in DIRETTA: Lisa Vittozzi ci prova, meteo permettendo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della 15 chilometri femminile di Oslo, collina di Holmenkollen. Torna, in una delle sue cattedrali, la Coppa del Mondo di biathlon!

Lisa Vittozzi affronta questo ultimo trittico di stagione con 671 punti all’attivo, al momento si trova in terza posizione nella classifica generale. Le avversarie sono Julia Simon (662), Justine Braisaz (689) e Ingrid Landmark Tandrevold (719), che al momento indossa il pettorale giallo di leader. Partono con qualche barlume di speranza anche Elvira Öberg e Lou Jeanmonnot, ma hanno bisogno di piazzamenti quantomeno nelle prime sei posizioni ogni gara da ora a Soldier Hollow, la tappa che chiuderà la Coppa del Mondo 2023/24.

Problemi meteo causati dal vento che hanno spinto verso la cancellazione questa stessa competizione, nella giornata di ieri. Per quanto riguarda Lisa Vittozzi è prioritario che questa gara si svolga, non solo per la Generale, ma anche per l’obiettivo Coppa di Specialità. Quest’oggi potrebbe infatti arrivare un altro pezzo importante di storia del biathlon italiano, la sappadina insegue a 2 lunghezze Lena Hæcki (117), con le tedesche Preuss e Voigt (con la prima assente) in scia rispettivamente a 110 e 109 punti. Dopodiché hanno qualche chance per la matematica anche Knotten (90), Simon (85) e Jeanmonnot (77).

Pettorale rosso della classifica di specialità che aprirà le danze, con il pettorale numero 1. Poi apriranno il cancelletto di partenza Tandrevold (4), Braisaz (17), Simon (21), Jeanmonnot (23), VITTOZZI (27), Öberg E. (32). Per la classifica di specialità, invece, Voigt (19) oltre a Haecki che aprirà le danze. Le italiane avranno i seguenti numeri di partenza: Samuela Comola (24), Rebecca Passler (22), Michela Carrara (36) e Beatrice Trabucchi (74).

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live dell’Individuale 15 chilometri femminile di Oslo-Holmenkollen, che prenderà il via alle 12:30. Lisa Vittozzi partirà alle ore 12:43.30.