LIVE Sci di fondo, Team sprint Lahti 2024 in DIRETTA: l’Italia si affida a Pellegrino e Barp

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della team sprint a tecnica classica in programma a Lahti (Finlandia), valida per la Coppa del Mondo 2023-2024. Dopo la trasferta americana, inizia un weekend lungo per il massimo circuito internazionale che vedrà oggi, venerdì 1 marzo una team sprint in classico, una individuale di 20 chilometri in classico domani, sabato 2 marzo e una sprint a skating in conclusione domenica 3 marzo.

La stella è sicuramente Federico Pellegrino che andrà a caccia di un altro podio (o anche più di uno, visto che gradisce il contesto finlandese). Con lui spazio a Elia Barp, Simone Daprà, Paolo Ventura, Michael Hellweger, Riccardo Bernardi ed Alessandro Chiocchetti. Possibile che i tecnici azzurri puntino su Pelegrino-Barp come coppia principale della squadra azzurra ma attenzione anche ad Hellweger che è in buona condizione e lo ha confermato il mese scorso a Goms con la semifinale conquistata nella sprint individuale. Tra le donne saranno presenti invece Caterina Ganz e Nicole Monsorno, oltre a Nadine Laurent, in gara nei prossimi giorni.

Lahti (Finlandia) è una delle cattedrali di questo sport, essendo perennemente inserita nel calendario del massimo circuito. Peraltro, la località finnica ha già ospitato la bellezza di 7 edizioni dei Mondiali (1926, 1938, 1958, 1978, 1989, 2001, 2017) e si appresta a organizzarne un’ottava (2029). La squadra da battere in campo maschile è, come sempre, quella norvegese che ha dominato la stagione ma attenzione anche alla Francia, alla Germania e anche agli Usa che sono sempre pericolosi soprattutto in classico. Tra le donne Svezia favoritissima ma attenzione alle padrone di casa finlandesi, agli Usa, alla Germania e alla Norvegia che, al femminile, quest’anno, ha fatto molta fatica.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della team sprint a tecnica classica in programma a Lahti (Finlandia), valida per la Coppa del Mondo 2023-2024: minuto dopo minuto, per non perdere davvero nulla. Si comincia a partire dalle ore 13.45 con le qualificazioni. Dalle 15.45 la fase finale. Buon divertimento!