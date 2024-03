LIVE ASVEL Villeurbanne-Olimpia Milano, Eurolega basket 2024 in DIRETTA: vincere per continuare a crederci

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Benvenuti alla diretta Live di ASVEL Villeurbanne-Olimpia Milano, match valido per la ventisettesima giornata della regular season 2023-2024 dell’Eurolega di basket! Si torna a giocare anche in Europa a distanza di più di due settimane dall’ultimo turno disputato ad inizio febbraio per fare spazio prima alle Coppe nazionali e poi alle Qualificazioni ad EuroBasket 2025.

I meneghini devono vincere per continuare ad alimentare la speranza di centrare l’accesso almeno ai play-in, dopo aver battuto al Forum l’8 febbraio i campioni in carica nonché capoclassifica del Real Madrid (81-76). L’EA7 Emporio Armani si trova attualmente al dodicesimo posto con 11-15 di record, ad una manciata di vittorie dal duo composto dal Maccabi Tel Aviv e dal Valencia (13-13) appaiati al nono posto quindi gli ultimi utili per accedere allo spareggio che vale i play-off. Chiavi del gioco affidate a Shabazz Napier, con Shavon Shields e Nikola Mirotic pronti ad armare il braccio da qualsiasi posizione e Nicolò Melli a difendere il perimetro.

L’ASVEL Villeurbanne si trova in una situazione di classifica decisamente diversa rispetto ai milanesi: la compagine francese, infatti, occupa la diciassettesima posizione con solo cinque successi all’attivo a fronte di ben ventuno sconfitte – stesso score dell’Alba Berlino. Nonostante il tentativo di risollevare la squadra ingaggiando il CT della Nazionale azzurra Gianmarco Pozzecco – esonerato dopo pochi mesi, con il suo assistente Edoardo Casalone che è rimasto comunque a Lione nello staff del coach Poupet – i risultati non sono arrivati come si sperava, considerando comunque un roster di tutto rispetto che comprende anche il playmaker esperto Nando De Colo e l’ex Olimpia Luwawu-Cabarrot.

Inizio del match previsto alla LDLC Arena di Lione (Francia) alle ore 20:00.