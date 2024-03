Sport in tv oggi (mercoledì 13 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, mercoledì 13 marzo, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sul torneo di tennis di Indian Wells che entra nel vivo con Luca Nardi protagonista, dopo la straordinaria impresa di battere il n.1 del mondo, Novak Djokovic. Il giovane pesarese affronterà negli ottavi di finale il padrone di casa, Tommy Paul e vedremo cosa accadrà.

Terra banco la Milano-Torino 2024, con favoriti Hirschi, Demare e Kristoff che vorranno regalare spettacolo nella celebre Classica sulle strade italiane. In serata le competizioni europee del volley maschile, con derby italiano tra Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova e la Champions League di calcio con la sfida tra Atletico Madrid e Inter.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, mercoledì 13 marzo, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 13 marzo

00.00 Tennis, Challenger Phoenix (USA): primo turno – Diretta tv su SuperTennis; in streaming su supertennis.tv e SuperTennix.

(Berrettini vs Gaston 4° match e non prima delle 00.00 italiane)

02.00 Tennis, Masters1000 Indian Wells (USA): ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (205), Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Sinner vs Shelton non prima delle 02.00 italiane)

08.00 Surf, World Championship Tour (Supertubos Peniche) – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

11.45 Ciclismo, Milano-Torino 2024 – Diretta tv dalle 14.20 su RaiSport HD e su Eurosport2 HD; in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

12.15 Ciclismo femminile, Nokere Koerse – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+.

15.45 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Trodheim: HS138 Raw Air uomini – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

16.00 Ciclismo, Nokere Koerse – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

18.00 Basket, Eurocup: Cluj-Napoca vs London Lions – Diretta streaming su DAZN.

18.00 Basket, Champions League: Promitheas vs Hapoel Holon – Diretta streaming su DAZN.

18.00 Basket, Champions League: Tofas vs Unicaja – Diretta streaming su DAZN.

18.05 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Trodheim: HS138 Raw Air donne – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

18.30 Basket, Eurocup: Hapoel Tel-Aviv vs Besiktas – Diretta streaming su DAZN.

19.00 Volley femminile, CEV Cup: NUC Volleyball vs Chieri ’76 – Diretta streaming su DAZN.

19.00 Tennis, Masters1000 Indian Wells (USA): ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (205), Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Nardi vs Paul 2° incontro e inizio programma alle 19.00 italiane; Bolelli/Vavassori vs Granollers/Zeballos 2° incontro e inizio programma alle 20.00 italiane)

19.00 Tennis, WTA1000 Indian Wells (USA): ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (205), Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo, NOW.

20.00 Basket, Champions League: Hapoel Jerusalem vs Peristeri – Diretta streaming su DAZN.

20.00 Basket, Champions League: Strasburgo vs Chlolet – Direta streaming su DAZN.

20.10 Pallamano, Qualificazioni Mondiali: Belgio vs Italia – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW, PallamanoTV e sulla pagina facebook della FIGH.

20.30 Volley, Champions League: Itas Trentino vs Cucine Lube Civitanova – Diretta streaming su DAZN

20.30 Volley, Champions League: Jastrzębski Węgiel vs Ziraat Bankası Ankara – Diretta streaming su DAZN

21.00 Basket, Champions League: Tenerife vs Pinar Karsiyaka – Diretta streaming su DAZN.

21.00 Calcio, Champions League: Atletico Madrid vs Inter – Diretta streaming su Amazon Prime Video

21.00 Calcio, Champions League: Borussia Dortmund vs PSV Eindhoven – Diretta tv Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo, NOW e su Infinity+.