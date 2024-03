LIVE Trento-Civitanova, Champions League volley in DIRETTA: derby italiano incandescente in semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di andata fra Trento e Civitanova, semifinale della Champions League di volley 2023-2024.

In Champions League la Lube ha dominato la Pool E collezionando cinque vittorie con il massimo scarto e una sconfitta al tie break. Un percorso valso che ha permesso ai marchigiani il raggiungimento dei quarti per la sesta stagione di fila. Turno superato grazie al successo esterno per 3-1 ad Ankara nel match d’andata e al bis tra le mura amiche con lo stesso risultato.

La Trentino Itas arriva all’appuntamento avendo vinto sette delle otto partite giocate nella competizione: l’unico ko in tutto il percorso europeo è arrivato al tie break con Resovia il 17 gennaio in casa. Si tratta dell’ottava semifinale di Champions League della storia di Trentino Volley: dal 2021 quando il format è cambiato e si gioca in doppia gara e non più in gara secca, i trentini hanno affrontato sempre un derby al penultimo atto (nel 2021 e nel 2022 contro Perugia).

Si parte alle 20.30.