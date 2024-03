LIVE Belgio-Italia, Qualificazioni Mondiali pallamano in DIRETTA: gli azzurri ci credono nell’andata del secondo playoff

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Belgio-Italia, match valido per l’andata del secondo playoff delle qualificazioni ai Mondiali di pallamano 2025. Gli azzurri di Riccardo Trillini vanno a caccia di un successo ad Hasselt.

Dopo aver superato di misura la Turchia alla prima fase l’Italia della pallamano si appresta ad affrontare il Belgio nel match di andata del secondo turno. Sono 17 i convocati del DT Riccardo Trillini tra cui figurano i rientranti Davide Bulzamini (Trimo Trebnje) e Thomas Bortoli (Istres Provence) e i potenziali esordienti Mikael Helmersson (Coburg) e Alexandro Pozzer (Cuenca).

Quella di stasera sarà la prima di una doppia sfida per l’Italia che tornerà in campo il 17 marzo a Pescara per la gara di ritorno. La vincitrice del doppio confronto dovrà poi vedersela con il Montenegro, già qualificato per la terza fase di queste qualificazioni ai Mondiali del 2025, in programma in Croazia, Norvegia e Danimarca.

Si partirà alle ore 20.10 ad Hasselt

Foto di Luigi Canu – FIGH