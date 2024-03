LIVE Nardi-Paul, ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA: azzurro per una nuova impresa in serata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Luca Nardi e Tommy Paul, match valevole per gli ottavi di finale del Master 1000 di Indian Wells 2024. Dopo il clamoroso successo contro Novak Djokovic torna in campo il tennista azzurro, il quale vuole continuare a sognare ad occhi aperti: la prova del nove per Nardi è rappresentata dall’americano Paul, numero 17 del mondo.

Il nativo di Pesaro è entrato in questo torneo grazie ad un posto da lucky loser liberato dal ritiro di Tomas Martin Etcheverry. Nardi è così subentrato direttamente al secondo turno contro il cinese Zhizhen Zhang, battendolo con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3. L’azzurro si è poi superato estromettendo dal torneo la testa di serie numero 1, Novak Djokovic. Il fuoriclasse serbo si è arreso dopo tre set in cui Nardi ha dimostrato tutto il proprio talento, vincendo con lo score di 6-4, 3-6, 6-3.

Anche Paul ha esordito in questo torneo al secondo turno. L’americano, dopo aver beneficiato di un bye, ha sconfitto il connazionale Alex Michelsen con un doppio 6-2, per poi rifilare un duplice 6-4 ad Ugo Humbert. Il tennista statunitense ha già giocato due finali ATP in questa stagione, ottenendo una vittoria, a Dallas contro Giron, ed una sconfitta, contro Fritz a Delray Beach.

La partita tra Nardi e Paul, primo confronto tra i due, è la seconda in programma sul campo 2 dopo Ruud-Monfils, che inizierà alle 19.00 italiane. Il match sarà visibile su Sky Sport Tennis ed in streaming su Now Tv e Sky Go. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Nardi-Paul, secondo incontro dalle 19.00, con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!