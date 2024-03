LIVE Milano-Torino 2024 in DIRETTA: Hirschi favorito, occhio a Demare e Kristoff

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’edizione numero 105 della Milano-Torino! Oggi scopriremo chi sarà il successore di Arvid de Kleijn, vincitore lo scorso anno allo sprint su Fernando Gaviria e Casper Van Uden.

Anche quest’anno il percorso non si profila troppo difficile, adatto ai velocisti pure. Per le prime, leggere asperità si dovrà attendere oltre 90 chilometri a Cossano Canavese; dopo un primo passaggio sul traguardo di Salassa inizierà un circuito di 44 chilometri con due salite di quattro chilometri ciascuna. La prima a Prascorsano tocca anche il 9% nelle prime fasi, la seconda a Colleretto Castelnuovo è con una pendenza media del 3,8%. Si scollina ai -18, da lì è discesa e pianura fino al traguardo.

Anche la startlist strizza l’occhio alle ruote veloci. In casa Arkea-B&B Hotels si punta su Arnaud Demare, Alexander Kristoff sarà l’uomo principale della Uno-X Mobility mentre l’Astana Qazaqstan vedrà in Mark Cavendish il suo alfiere principale. Ma occhio a Marc Hirschi (UAE Team Emirates), che potrebbe provare a forzare la mano sulle due salitelle del circuito finale e rendere la corsa meno scontata. Con gente come Alberto Bettiol (EF Education-Easypost) che potrebbe provare anche a seguirlo.

La partenza ufficiale della Milano-Torino 2024 è fissata per le ore 11.45 da Rho; attorno a quell’ora partirà anche la DIRETTA LIVE testuale di OA Sport per non perdervi nemmeno una pedalata! BUON DIVERTIMENTO!