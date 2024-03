Sport in tv oggi (giovedì 21 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi giovedì 21 marzo ci aspetta una giornata ricca di sport. Grande spettacolo con i Mondiali di pattinaggio artistico e i Mondiali di curling femminile, prosegue il Masters 1000 di Miami per gli amanti del tennis, Trento e Civitanova si sfidano nella semifinale di ritorno della Champions League di volley maschile.

Da non perdere l’abbuffata di ciclismo con Brugge-De Panne, Volta Catalunya, Settimana Coppi & Bartali. L’Italia affronterà il Venezuela in un’amichevole di calcio, spazio alla Coppa del Mondo di skeleton, all’Eurolega di basket, ai tornei di golf della settimana, senza dimenticarsi di salto con gli sci e snowboard.

Si giocano i playoff di qualificazione agli Europei di calcio, da non perdere la Coppa del Mondo di tuffi e lo snooker. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi giovedì 21 marzo, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 21 marzo

02.00 GOLF (DP World Tour) – Singapore Classic, primo giro (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Golf dalle ore 06.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 06.00)

00.30 BASKET (NBA) – Boston Celtics-Milwaukee Bucks (diretta tv su Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

03.00 BASKET (NBA) – Phoenix Suns-Philadelphia 76ers (diretta tv su Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

03.00 BADMINTON (BWF World Tour) – China Masters (diretta streaming su BWF Tv)

07.30 SNOOKER – World Open, terzo turno (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

09.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Slopestyle femminile a Silvaplana, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 VELA – Europei Kite (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Open Svizzera (diretta streaming su BWF Tv)

10.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS240 maschile a Planica, qualificazioni (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

10.00 TUFFI (Coppa del Mondo) – 3 metri femminile, fase preliminare (diretta streaming su Eurovision Sport)

11.30 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Slopestyle maschile a Silvaplana, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

12.00 PADEL – Monaco Master (diretta streaming su DAZN)

12.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Skicross maschile/femminile a Idre Fjall, qualificazioni

12.10 CICLISMO – Settimana Coppa e Bartali, terza tappa: Riccione-Riccione (diretta streaming sul canale YouTube di Ciclismo Live dalle ore 14.50; sintesi in differita tv su RaiSportHD dalle ore 17.00; sintesi in differita streaming su Rai Play dalle ore 17.00)

12.15 CICLISMO – Volta ao Alentejo, seconda tappa: Vidigueira-Grandola (non è prevista diretta tv/streaming)

12.30 SNOOKER – World Open, terzo turno (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.30 CICLISMO – Olympia’s Tour, seconda tappa: Baflo-Baflo (non è prevista diretta tv/streaming)

12.45 CICLISMO – Volta a Catalunya, quarta tappa: Sort-Lleida (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 15.00; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 15.00)

13.00 CURLING (Mondiali femminili) – Quindicesima giornata: Italia-Norvegia, Giappone-USA, Svizzera-Nuova Zelanda, Canada-Estonia (diretta streaming su The Curling Channel)

13.20 CICLISMO FEMMINILE – Brugge-De Panne (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 16.35; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+ dalle ore 15.15; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 16.35)

13.30 TUFFI (Coppa del Mondo) – 10 metri maschile, fase preliminare (diretta streaming su Eurovision Sport)

14.00 CALCIO (amichevole) – Italia Under 18-Austria Under 18 (diretta streaming su figc.it)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Valspar Championship, primo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 19.00; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 19.00)

16.00 TENNIS – Masters 1000 Miami, primo turno (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 20.45; diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Sonego-Evans (terzo match dalle ore 16.00)

16.00 TENNIS – WTA 1000 Miami, primo turno (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 20.45; diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.10 PATTINAGGIO ARTISTICO (Mondiali) – Short program maschile a Montreal (diretta tv su Eurosport 1 fino alle ore 18.00 e dalle ore 21.00; diretta tv su RaiSportHD dalle ore 19.25; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN fino alle ore 18.00 e dalle ore 21.00; diretta streaming su Rai Play dalle ore 19.25)

16.30 SKELETON (Coppa del Mondo) – Gara femminile a Lake Placid (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)

17.00 CALCIO (Qualificazioni Europei Under 20) – Romania-Italia (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS102 femminile a Planica (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

18.00 CALCIO (Qualificazioni Europei 2024, semifinali playoff) – Georgia-Lussemburgo (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 CURLING (Mondiali femminili) – Sedicesima giornata: Turchia-Scozia (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, The Curling Channel)

18.00 CURLING (Mondiali femminili) – Sedicesima giornata: Estonia-Svezia, Danimarca-Svizzera, Corea del Sud-Norvegia (diretta streaming su The Curling Channel)

18.30 BASKET (Eurolega) – Anadolu Efes Istanbul-Alba Berlino (diretta streaming su DAZN)

19.00 BASKET (Eurolega) – Zalgiris Kaunas-Baskonia (diretta streaming su DAZN)

20.15 BASKET (Eurolega) – Olympiakos-Lione Villeurbanne (diretta streaming su DAZN)

20.30 BASKET (Eurolega) – Partizan Belgrado-Real Madrid (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 VOLLEY (Champions League, semifinale di ritorno) – Civitanova-Trento (diretta streaming su DAZN)

20.30 SKELETON (Coppa del Mondo) – Gara maschile a Lake Placid (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)

20.45 CALCIO (Qualificazioni Europei 2024, semifinali playoff) – Cinque partite: Bosnia Erzegovina-Ucraina, Galles-Finlandia, Grecia-Kazakhstan, Israele-Giordania, Polonia-Estonia (diretta gol su Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (amichevole) – Portogallo-Svezia (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

22.00 CALCIO (amichevole) – Italia-Venezuela (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

23.00 CURLING (MONDIALI FEMMINILI) – Diciassettesima giornata: Nuova Zelanda-Canada, USA-Corea del Sud, Giappone-Svezia, Italia-Turchia (diretta streaming su The Curling Channel)

23.10 PATTINAGGIO ARTISTICO (Mondiali) – Free program coppie a Montreal (diretta tv su Eurosport 1; diretta tv su Rai 2 dalle ore 01.35; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; diretta streaming su Rai Play dalle ore 01.35)

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE DI OA SPORT

18:25 Sprint2u con Sveva Gerevini: primatista italiana pentathlon. Conduce: Ferdinando Savarese. su sport2u.tv

19:05 Motor News Speciale Formula Uno con Beatrice Frangione e Luca Preti. su sport2u.tv

21:00 Swim2u con Cesare Butini: C.T. Nazionale Nuoto. Conducono: Aglaia Pezzato ed Enrico Spada. su sport2u.tv

21:40 Beach2u con Nelly Mazzulla e Carmelo Mazza: fondatori della Sicily Beach Volley School. Conducono: Simona Bastiani ed Enrico Spada. su sport2u.tv

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI DALLE 12.10

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NORVEGIA DI CURLING DALLE 13.00

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 14.00

LA DIRETTA LIVE DEL CORTO MASCHILE DEI MONDIALI DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 16.10

LA DIRETTA LIVE DI CIVITANOVA-TRENTO DI VOLLEY DALLE 20.30

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-VENEZUELA DI CALCIO DALLE 22.00

LA DIRETTA LIVE DEL LIBERO DELLE COPPIE AI MONDIALI DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 23.10