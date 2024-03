LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2024 in DIRETTA: l’Italia si affida a Frangipani nel corto maschile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Campionati Mondiali 2024 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Montreal in Canada, che inizia con il programma corto della gara maschile. Mancano ancora all’appello gli atleti russi ma ormai la volata verso Milano-Cortina è iniziata e si preannuncia un grande spettacolo.

La gara individuale maschile solleva un dilemma intrigante: tecnica spinta all’estremo o qualità? Tutti gli occhi saranno naturalmente puntati su uno dei protagonisti del momento, il giovane super quadruplista statunitense Ilia Malinin. Dopo aver trionfato alle Finali Grand Prix, Malinin cercherà di conquistare il suo primo oro iridato nella massima categoria, e di stabilire nuovi record. Si prevede che lo statunitense presenterà un layout eccezionale, con almeno otto salti da quattro giri di rotazione distribuiti nei due programmi. Tuttavia, il punto interrogativo rimane sul quadruplo axel, già incluso nel programma corto a Pechino: sarà un rischio da valutare attentamente, una volta osservato lo svolgimento della prova.

Pochi, se non pochissimi, gli avversari in grado di poter contrastare lo statunitense. In stagione c’è riuscito però il francese Adam Siao Him Fa, il primo in Europa a rompere la barriera dei 300 punti, beffando il rivale in occasione della tappa Grand Prix di Angers. Nelle Finali ci ha invece provato Shoma Uno che, malgrado due prove complessivamente positive, non è però riuscito ad arginare la riscossa dell’atleta. Attenzione però a Yuma “Piuma” Kagiyama: il vice Campione Olimpico si è infatti reso protagonista di un’annata sportiva molto positiva, in cui ha messo sul piatto la sua morbidezza e la sua grande competitività nelle components, trovando continuità con la prima vittoria ai Four Continentes. Seppur con un bagaglio tecnico inferiore, la grande qualità del giapponese potrebbe rivelarsi un’arma in più laddove arriveranno errori di peso da parte degli avversari.

Per l’Italia mancheranno all’appello i due portacolori azzurri che tanto bene hanno fatto nelle ultime stagioni, Matteo Rizzo che ha deciso di fermarsi per sistemare i problemi fisici dopo gli Europei, e Daniel Grassl che attende di rientrare dalla squalifica. La squadra italiana, però, può contare su due talentuosi atleti, come Gabriele Frangipani, ottimo quarto quest’anno all’Europeo e Nikolaj Memola, che è stato quarto lo scorso anno ai Mondiali juniores, decimo all’Europeo di Kaunas quest’anno ed è al debutto iridato tra i senior.

Si comincia a partire dalle ore 16.10 con il primo gruppo di lavoro.