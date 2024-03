LIVE Civitanova-Trento, Champions League volley 2024 in DIRETTA: quale italiana raggiungerà la finale?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Lube Cucine Civitanova e Itas Trentino, gara di ritorno delle semifinali della Champions League di volley 2023/2024. Si riparte dal punteggio di 3-1 per la formazione dolomitica, risultato maturato la scorsa settimana nell’andata di Trento. I padroni di casa sono chiamati alla rimonta per alimentare il sogno di tornare in una finale europea.

Grazie alla netta vittoria dell’andata l’Itas è già certa, nella peggiore delle ipotesi, di giocarsi la qualificazione al golden set. I campioni d’Italia hanno bisogno di vincere due set per qualificarsi direttamente alla finale, potendosi anche permettere una sconfitta al quinto set. In caso di vittoria per 3-0 o 3-1 di Civitanova la qualificazione verrebbe rimandata al golden set, un parziale di spareggio a 15 punti.

Entrambe le formazioni sono tornate in campo lo scorso weekend per i playoff della SuperLega 2023/2024: Civitanova ha sconfitto per 3-2 Monza, portandosi avanti 2-1 nella serie. Vita più agevole per Trento che ha chiuso la serie contro Modena conquistando un netto successo per 3-0.

La partita tra Lube Cucine Civitanova e Itas Trentino andrà in scena all’Eurosuole Forum di Civitanova ed inizierà alle 20.30. L’evento sarà visibile sulla piattaforma streaming di DAZN. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Civitanova-Trento, semifinale della Champions League di volley, a partire dalle 20.10 circa, con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!